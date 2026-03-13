"Твоє ім’я — Скеля". Двейн Джонсон публічно підтримав українських воїнів

Зірка Голлівуду Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до український оборонців з 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Він висловив своє захоплення незламністю та мужністю воїнів та закликав їх стояти міцно.
Головні тези:
- Джонсон вкотре дав зрозуміти, що він на боці України.
- Актор записав звернення до командира підрозділу Юрія "Скелі" Гаркавого.
Двейн Джонсон вражений міццю українського війська
Американський актор підтримав українських героїв та звернувся до командира підрозділу Юрія "Скелі" Гаркавого.
За словами “Джонсона”, він чув про те, що командир є його фанатом.
Актор щиро висловив вдячність українському командиру за лідерство та підтримав інших оборонців.
За словами зірки, він дійсно мріє потренуватися з українським командиром у своєму залі.
