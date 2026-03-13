"Твоє ім’я — Скеля". Двейн Джонсон публічно підтримав українських воїнів
"Твоє ім’я — Скеля". Двейн Джонсон публічно підтримав українських воїнів

Двейн Джонсон вражений міццю українського війська
Джерело:  online.ua

Зірка Голлівуду  Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до український оборонців з 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Він висловив своє захоплення незламністю та мужністю воїнів та закликав їх стояти міцно.

Головні тези:

  • Джонсон вкотре дав зрозуміти, що він на боці України.
  • Актор записав звернення до командира підрозділу Юрія "Скелі" Гаркавого.

Двейн Джонсон вражений міццю українського війська

Американський актор підтримав українських героїв та звернувся до командира підрозділу Юрія "Скелі" Гаркавого.

За словами “Джонсона”, він чув про те, що командир є його фанатом.

Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я посилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно завершив тренування і вважаю за доречне надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат, і це честь для мене, — відверто зізнався Двейн.

Актор щиро висловив вдячність українському командиру за лідерство та підтримав інших оборонців.

Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім’я — Скеля, — наголосив Двейн.

За словами зірки, він дійсно мріє потренуватися з українським командиром у своєму залі.

Передай всім хлопцям мої найкращі побажання. Будь сильним. І, як каже мій хороший друг, бийся запекло, — підсумував "Скеля" Джонсон.

