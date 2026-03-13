"Твоє ім’я — Скеля". Двейн Джонсон публічно підтримав українських воїнів

Зірка Голлівуду Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до український оборонців з 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Він висловив своє захоплення незламністю та мужністю воїнів та закликав їх стояти міцно.

Двейн Джонсон вражений міццю українського війська

Американський актор підтримав українських героїв та звернувся до командира підрозділу Юрія "Скелі" Гаркавого.

За словами “Джонсона”, він чув про те, що командир є його фанатом.

Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я посилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно завершив тренування і вважаю за доречне надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат, і це честь для мене, — відверто зізнався Двейн.

Актор щиро висловив вдячність українському командиру за лідерство та підтримав інших оборонців.

Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я — Скеля, — наголосив Двейн.

За словами зірки, він дійсно мріє потренуватися з українським командиром у своєму залі.