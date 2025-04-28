У ЦПД раскрыли новые планы России по легитимизации ВОТ Украины
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД раскрыли новые планы России по легитимизации ВОТ Украины

ЦПД
"выборы"
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Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Главные тезисы

  • Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.
  • Российский ЦИК сформировал избирательные одномандатные округа на ТОТ: в Донецкой области – три округа; в Луганской области – два округа;

Россия готовит новую попытку легитимизации ВОТ Украины

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Россия готовит новую попытку легитимизации оккупированных территорий Украины через выборы в Госдуму в 2026 году. На фоне требований со стороны Кремля по международному признанию оккупированных территорий частью РФ российский ЦИК сформировал избирательные одномандатные округа на ТОТ: в Донецкой области — три округа; в Луганской области — два округа; в Запорожской и Херсонской областях — по одному.

По данным ЦПИ, в 2026 году Кремль планирует завести в Госдуму 11 "депутатов" с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой России.

В ЦПИ подчеркнули, что создание "избирательных округов" на ТОТ — стандартная практика РФ. После оккупации Крыма в 2014 году Россия образовала там четыре округа для выборов в Госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала эти "выборы".

В марте 2024 года Россия уже проводила "выборы президента РФ" на ТОТ, стремясь легализовать оккупацию из-за сфальсифицированных результатов в пользу Путина.

Как сообщалось, "выборы президента РФ" проходили в 2024 году в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении "президентских выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проведение так называемых выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины — являются незаконными.

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