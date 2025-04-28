У ЦПД розкрили нові плани Росії щодо легітимізації ТОТ України
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розкрили нові плани Росії щодо легітимізації ТОТ України

Центр протидії дезінформації
"вибори"

Росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Головні тези:

  • Росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році.
  • Російська ЦВК сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ: у Донецькій області – три округи; у Луганській області – два округи; у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.

Росія готує нову спробу легітимізації ТОТ України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році. На фоні вимог з боку Кремля щодо міжнародного визнання окупованих територій частиною РФ російська ЦВК сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ: у Донецькій області – три округи; у Луганській області – два округи; у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.

За даними ЦПД, у 2026 році Кремль планує завести до Держдуми 11 "депутатів" із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії.

У ЦПД наголосили, що створення "виборчих округів" на ТОТ — стандартна практика РФ. Після окупації Криму у 2014 році Росія утворила там чотири округи для "виборів" до Держдуми у 2016 та 2021 роках. Україна не визнала ці "вибори".

У березні 2024 року Росія вже проводила "вибори президента РФ" на ТОТ, прагнучи легалізувати окупацію через сфальсифіковані результати на користь Путіна.

Як повідомлялося, "вибори президента РФ" проходили 2024 року протягом трьох днів – з 15 по 17 березня. У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення "президентських виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що проведення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - є незаконними.

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