У ЦПД розкрили нові плани Росії щодо легітимізації ТОТ України

Росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Головні тези:
- Росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році.
- Російська ЦВК сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ: у Донецькій області – три округи; у Луганській області – два округи; у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.
Росія готує нову спробу легітимізації ТОТ України
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Росія готує нову спробу легітимізації окупованих територій України через вибори до Держдуми у 2026 році. На фоні вимог з боку Кремля щодо міжнародного визнання окупованих територій частиною РФ російська ЦВК сформувала виборчі одномандатні округи на ТОТ: у Донецькій області – три округи; у Луганській області – два округи; у Запорізькій і Херсонській областях – по одному.
За даними ЦПД, у 2026 році Кремль планує завести до Держдуми 11 "депутатів" із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії.
У ЦПД наголосили, що створення "виборчих округів" на ТОТ — стандартна практика РФ. Після окупації Криму у 2014 році Росія утворила там чотири округи для "виборів" до Держдуми у 2016 та 2021 роках. Україна не визнала ці "вибори".
Як повідомлялося, "вибори президента РФ" проходили 2024 року протягом трьох днів – з 15 по 17 березня. У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення "президентських виборів" на тимчасово окупованих територіях України.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що проведення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - є незаконними.
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