"Україна не визнає ТОТ російськими". Зеленський відповів на заяву Трампа щодо Криму

Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція є незмінною. А вступ країни до НАТО залежить від підтримки всіх членів Альянсу.
Головні тези:
- Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території - тимчасово окуповані, вони всі належать Україні й українському народу.
- Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території.
Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані РФ території — Зеленський
Про це президент України Володимир Зеленський заяви під час покладання квітів біля зруйнованого ударом РФ будинку у Святошинському районі Києва.
За його словами, це абсолютно справедлива позиція, вона законна з погляду Конституції та міжнародного права.
І більшість світу підтримує нас в цьому. Навіть ті країни, які постійно балансують між нами та Росією, навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим.
Він додав, що українська команда висловила свої позиції в Лондоні разом з європейськими колегами.
На думку президента, на сьогодні "ми повинні бути прагматичними та розуміти, що є гарантії безпеки, які Україна потребує".
Він розповів, що є питання, які обговорювалися в Лондоні щодо гарантій безпеки від США. І Україна дуже хоче, щоб вони були дуже сильними, як мінімум як між США та Ізраїлем.
Так само як і ми очікуємо контингенту від наших європейських колег. Навіть там, де європейські війська, ми говоримо про бекстоп США. Для нас бекстоп — це не обов'язково "чоботи на землі" в Україні. Я знаю, що не дуже позитивно дивляться на це США, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, про системи ППО Patriot, і для нас це дуже важливо.
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.
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