"Україна не визнає ТОТ російськими". Зеленський відповів на заяву Трампа щодо Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

"Україна не визнає ТОТ російськими". Зеленський відповів на заяву Трампа щодо Криму

Зеленський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція є незмінною. А вступ країни до НАТО залежить від підтримки всіх членів Альянсу.

Головні тези:

  • Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території - тимчасово окуповані, вони всі належать Україні й українському народу. 
  • Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території.

Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані РФ території — Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заяви під час покладання квітів біля зруйнованого ударом РФ будинку у Святошинському районі Києва.

Не хотів би зараз коментувати дуже детально саме заяву президента США. Наша позиція незмінна — тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території — тимчасово окуповані, вони всі належать Україні й українському народу. Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, це абсолютно справедлива позиція, вона законна з погляду Конституції та міжнародного права.

І більшість світу підтримує нас в цьому. Навіть ті країни, які постійно балансують між нами та Росією, навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим.

Він додав, що українська команда висловила свої позиції в Лондоні разом з європейськими колегами.

Мені здається, що зараз все там виважено і зрозуміло, наша позиція щодо НАТО. Вона поки, на жаль, від нас не залежить, а залежить від союзницької підтримки. Якщо є підтримка від всіх членів НАТО, тоді можна переходити до кроку, з чим погоджуються чи не погоджуються партнери.

На думку президента, на сьогодні "ми повинні бути прагматичними та розуміти, що є гарантії безпеки, які Україна потребує".

Він розповів, що є питання, які обговорювалися в Лондоні щодо гарантій безпеки від США. І Україна дуже хоче, щоб вони були дуже сильними, як мінімум як між США та Ізраїлем.

Так само як і ми очікуємо контингенту від наших європейських колег. Навіть там, де європейські війська, ми говоримо про бекстоп США. Для нас бекстоп — це не обов'язково "чоботи на землі" в Україні. Я знаю, що не дуже позитивно дивляться на це США, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, про системи ППО Patriot, і для нас це дуже важливо.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп накинувся на Зеленського через невизнання Криму російським
Donald Trump
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на закиди Трампа про Крим
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Крим залишиться з Росією". Трамп виступив з новою цинічною заявою
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?