"Украина не признает ТОТ российскими". Зеленский ответил на заявление Трампа насчет Крыма

Украина не будет юридически признавать какие-либо временно оккупированные территории российскими, и эта позиция неизменна. А вступление страны в НАТО зависит от поддержки всех членов Североатлантического союза.
Главные тезисы
- Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории – временно оккупированные, все они принадлежат Украине и украинскому народу.
- Украина не будет юридически признавать какие-либо временно оккупированные территории.
Украина не будет юридически признавать какие-либо временно оккупированные РФ территории — Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время возложения цветов возле разрушенного ударом РФ дома в Святошинском районе Киева.
По его словам, это абсолютно справедливая позиция, законная с точки зрения Конституции и международного права.
И большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые постоянно балансируют между нами и Россией, даже признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым.
Он добавил, что украинская команда высказала свои позиции в Лондоне вместе с европейскими коллегами.
По мнению президента, на сегодняшний день "мы должны быть прагматическими и понимать, что есть гарантии безопасности, которые Украина нуждается".
Он рассказал, что есть вопросы, которые обсуждались в Лондоне по поводу гарантий безопасности от США. И Украина очень хочет, чтобы они были очень сильными, как минимум, как между США и Израилем.
Так же, как и мы ожидаем контингента от наших европейских коллег. Даже там, где европейские войска, мы говорим о бэкстопе США. Для нас бекстоп — это не обязательно "сапоги на земле" в Украине. Я знаю, что не очень положительно смотрят на это США, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, системах ПВО Patriot, и для нас это очень важно.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Крым признается российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский понимает это.
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