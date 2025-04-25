"Украина не признает ТОТ российскими". Зеленский ответил на заявление Трампа насчет Крыма

Украина не будет юридически признавать какие-либо временно оккупированные территории российскими, и эта позиция неизменна. А вступление страны в НАТО зависит от поддержки всех членов Североатлантического союза.

Украина не будет юридически признавать какие-либо временно оккупированные РФ территории — Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время возложения цветов возле разрушенного ударом РФ дома в Святошинском районе Киева.

Не хотел бы сейчас комментировать подробно именно заявление президента США. Наша позиция неизменна — только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории — временно оккупированные, все они принадлежат Украине и украинскому народу. Украина не будет юридически признавать какие-либо временно оккупированные территории. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, это абсолютно справедливая позиция, законная с точки зрения Конституции и международного права.

И большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые постоянно балансируют между нами и Россией, даже признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым.

Он добавил, что украинская команда высказала свои позиции в Лондоне вместе с европейскими коллегами.

Мне кажется, что сейчас все там взвешено и понятно наша позиция относительно НАТО. Она пока, к сожалению, от нас не зависит, а зависит от союзнической поддержки. Если есть поддержка от всех членов НАТО, то можно переходить к шагу, с чем согласны или не согласны партнеры. Поделиться

По мнению президента, на сегодняшний день "мы должны быть прагматическими и понимать, что есть гарантии безопасности, которые Украина нуждается".

Он рассказал, что есть вопросы, которые обсуждались в Лондоне по поводу гарантий безопасности от США. И Украина очень хочет, чтобы они были очень сильными, как минимум, как между США и Израилем.

Так же, как и мы ожидаем контингента от наших европейских коллег. Даже там, где европейские войска, мы говорим о бэкстопе США. Для нас бекстоп — это не обязательно "сапоги на земле" в Украине. Я знаю, что не очень положительно смотрят на это США, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, системах ПВО Patriot, и для нас это очень важно.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Крым признается российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский понимает это.