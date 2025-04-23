Зеленский отреагировал на упреки Трампа насчет Крыма

Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику его заявлений по Крыму со стороны Дональда Трампа, напомнив о заявлении госсекретаря его первой каденции о непризнании российской аннексии.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подчеркнул важность сохранения суверенитета Украины и международного права в свете аннексии Крыма Россией.
- Украина готова сотрудничать с партнерами на международной арене и действовать в соответствии с законом, как подтверждают его высказывания в ответ на упреки Трампа.
- Встреча представителей Украины, США, Британии, Франции и Германии в Лондоне позволила обсудить ситуацию вокруг Крыма и роль партнеров в данном вопросе, что отражается на действиях и заявлениях президента Украины.
Зеленский отреагировал на трамповские заявления о Крыме
На Х Зеленский напомнил о встрече представителей Украины, США, Британии, Франции и Германии в Лондоне, прибавив, что "сегодня было много эмоций".
К своему посту на Х он прикрепил скриншот Крымской декларации — заявление государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, подтверждающее непризнание российской аннексии Крыма.
Напомним, по данным медиа, администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании. Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом.
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