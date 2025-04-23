Зеленский отреагировал на упреки Трампа насчет Крыма
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на упреки Трампа насчет Крыма

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на критику его заявлений по Крыму со стороны Дональда Трампа, напомнив о заявлении госсекретаря его первой каденции о непризнании российской аннексии.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский подчеркнул важность сохранения суверенитета Украины и международного права в свете аннексии Крыма Россией.
  • Украина готова сотрудничать с партнерами на международной арене и действовать в соответствии с законом, как подтверждают его высказывания в ответ на упреки Трампа.
  • Встреча представителей Украины, США, Британии, Франции и Германии в Лондоне позволила обсудить ситуацию вокруг Крыма и роль партнеров в данном вопросе, что отражается на действиях и заявлениях президента Украины.

Зеленский отреагировал на трамповские заявления о Крыме

На Х Зеленский напомнил о встрече представителей Украины, США, Британии, Франции и Германии в Лондоне, прибавив, что "сегодня было много эмоций".

Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

К своему посту на Х он прикрепил скриншот Крымской декларации — заявление государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, подтверждающее непризнание российской аннексии Крыма.

Напомним, по данным медиа, администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании. Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом.

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