Зеленський відреагував на закиди Трампа про Крим

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику його заяв щодо Криму з боку Дональда Трампа, нагадавши про заяву держсекретаря його першої каденції щодо невизнання російської анексії.
Головні тези:
- Зеленський відзначив зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, де відбулося обговорення ситуації навколо Криму та роль партнерів в цьому питанні.
- Президент України підкреслив важливість збереження суверенітету країни та міжнародного права в контексті анексії території Росією.
- Реакція Зеленського на закиди Трампа підкреслює готовність України діяти відповідно до закону та співпрацювати з партнерами на міжнародній арені.
Зеленський відреагував на трампівські заяви про Крим
На Х Зеленський нагадав про зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, водночас додавши, що "сьогодні було багато емоцій".
До свого посту на Х він прикріпив скриншот Кримської декларації — заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.
Нагадаємо, за даними медіа, адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.
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