Зеленський відреагував на закиди Трампа про Крим
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на закиди Трампа про Крим

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський відреагував на критику його заяв щодо Криму з боку Дональда Трампа, нагадавши про заяву держсекретаря його першої каденції щодо невизнання російської анексії.

Головні тези:

  • Зеленський відзначив зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, де відбулося обговорення ситуації навколо Криму та роль партнерів в цьому питанні.
  • Президент України підкреслив важливість збереження суверенітету країни та міжнародного права в контексті анексії території Росією.
  • Реакція Зеленського на закиди Трампа підкреслює готовність України діяти відповідно до закону та співпрацювати з партнерами на міжнародній арені.

Зеленський відреагував на трампівські заяви про Крим

На Х Зеленський нагадав про зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, водночас додавши, що "сьогодні було багато емоцій".

Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

До свого посту на Х він прикріпив скриншот Кримської декларації — заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.

Нагадаємо, за даними медіа, адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.

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