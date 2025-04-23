Зеленський відреагував на закиди Трампа про Крим

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику його заяв щодо Криму з боку Дональда Трампа, нагадавши про заяву держсекретаря його першої каденції щодо невизнання російської анексії.

Зеленський відреагував на трампівські заяви про Крим

На Х Зеленський нагадав про зустріч представників України, США, Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, водночас додавши, що "сьогодні було багато емоцій".

Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями. Володимир Зеленський Президент України

До свого посту на Х він прикріпив скриншот Кримської декларації — заяви державного секретаря першої адміністрації Трампа Майка Помпео 2018 року, яка підтверджувала невизнання російської анексії Криму.

Нагадаємо, за даними медіа, адміністрація Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.