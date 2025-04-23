Трамп накинувся на Зеленського через невизнання Криму російським

Президент США Дональд Трамп заявив, що позиція українського президента Володимира Зеленського щодо невизнання Криму російським нібито шкодить мирним переговорам. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Головні тези:
- Трамп вважає, що позиція Зеленського стосовно невизнання Криму російським ускладнює врегулювання конфлікту з Росією.
- Президент США критикує Зеленського за відмову визнати російську окупацію Криму та наголошує на необхідності компромісу для досягнення миру.
- Трамп представив пропозицію мирного врегулювання конфлікту, яка включає визнання Росією контролю над Кримом та послаблення санкцій.
“Шкодить перемовинам”: Трамп накинувся на Зеленського
За словами Трампа, заява Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, "дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення".
На користь своєї думки президент США також зазначив, що ще до анексії Криму там "розташовувалися основні бази російських підводних човнів".
Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну.
На його думку, Україна і Росія зараз "дуже близькі до угоди", і саме Зеленський (якого Трамп назвав людиною, "в якої "немає карт для гри"), повинен погодитись на запропоновані умови.
Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.
Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
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