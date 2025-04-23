Трамп набросился на Зеленского из-за непризнания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция украинского президента Владимира Зеленского по непризнанию Крыма российским якобы вредит мирным переговорам. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Главные тезисы
- Трамп критикует Зеленского за отказ признать российскую оккупацию Крыма, считая это препятствием для мирных переговоров с Россией.
- Трамп предлагает урегулирование конфликта с Россией, включающее признание контроля над Крымом и ослабление санкций.
"Вредит переговорам": Трамп набросился на Зеленского
По словам Трампа, заявление Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, "очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения".
В пользу своего мнения президент США также отметил, что еще до аннексии Крыма там "размещались основные базы российских подлодок".
Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, усложняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну.
По его мнению, Украина и Россия сейчас "очень близки к соглашению", и именно Зеленский (которого Трамп назвал человеком, "у которого нет карт для игры"), должен согласиться на предложенные условия.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании — основные пункты по этому предложению изложены в этой новости.
Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан украинской территорией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-