Трамп набросился на Зеленского из-за непризнания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция украинского президента Владимира Зеленского по непризнанию Крыма российским якобы вредит мирным переговорам. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Вредит переговорам": Трамп набросился на Зеленского

По словам Трампа, заявление Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма, "очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения".

Никто не просит Зеленского признать Крым по русской территории, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без всякого выстрела? Дональд Трамп Президент США

В пользу своего мнения президент США также отметил, что еще до аннексии Крыма там "размещались основные базы российских подлодок".

Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, усложняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну.

По его мнению, Украина и Россия сейчас "очень близки к соглашению", и именно Зеленский (которого Трамп назвал человеком, "у которого нет карт для игры"), должен согласиться на предложенные условия.

Скрин поста Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который был подан как "окончательное предложение" о мирном урегулировании — основные пункты по этому предложению изложены в этой новости.

Среди прочего США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан украинской территорией.