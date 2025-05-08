У ЦПД развенчали российский фейк о подготовке Украиной "теракта" в Донецкой области

Российская пропаганда тиражирует фейк о якобы подготовке военными Вооруженных сил Украины провокации в районе Северска и Часового Яра в Донецкой области.
Главные тезисы
- ЦПД опроверг ложные утверждения о подготовке терактов Вооруженными силами Украины в Донецкой области, развенчивая фейк российской пропаганды.
- Российская сторона использует информационное алиби, обвиняя Украину в действиях, совершенных самой Россией, чтобы прикрыть свои агрессивные действия.
- Провокационные фейки, распространяемые российской пропагандой, направлены на создание негативного образа Украины и оправдание собственных действий.
Россия тиражирует новый фейк о ВСУ
Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке.
Пропагандисты заявляют, что планируется "теракт с жертвами среди мирного населения".
Как пояснили в ЦПД, подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией провокаций или обстрелов гражданских объектов.
В ЦПД отметили, что РФ создает подобные фейки, в частности в контексте объявленного Москвой "перемирия", для информационного прикрытия собственных агрессивных действий, чтобы выдать их за "реакцию на действия Украины".
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