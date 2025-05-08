У ЦПД развенчали российский фейк о подготовке Украиной "теракта" в Донецкой области

Российская пропаганда тиражирует фейк о якобы подготовке военными Вооруженных сил Украины провокации в районе Северска и Часового Яра в Донецкой области.

Россия тиражирует новый фейк о ВСУ

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке.

Пропагандисты заявляют, что планируется "теракт с жертвами среди мирного населения".

Как пояснили в ЦПД, подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией провокаций или обстрелов гражданских объектов.

Это классический пример применения пропагандистской тактики информационного алиби — враг ради собственного оправдания превентивно обвиняет Украину в действиях, совершенных самой Россией. Поделиться

В ЦПД отметили, что РФ создает подобные фейки, в частности в контексте объявленного Москвой "перемирия", для информационного прикрытия собственных агрессивных действий, чтобы выдать их за "реакцию на действия Украины".