У ЦПД развенчали российский фейк о подготовке Украиной "теракта" в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД развенчали российский фейк о подготовке Украиной "теракта" в Донецкой области

ЦПД
ВСУ
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Российская пропаганда тиражирует фейк о якобы подготовке военными Вооруженных сил Украины провокации в районе Северска и Часового Яра в Донецкой области.

Главные тезисы

  • ЦПД опроверг ложные утверждения о подготовке терактов Вооруженными силами Украины в Донецкой области, развенчивая фейк российской пропаганды.
  • Российская сторона использует информационное алиби, обвиняя Украину в действиях, совершенных самой Россией, чтобы прикрыть свои агрессивные действия.
  • Провокационные фейки, распространяемые российской пропагандой, направлены на создание негативного образа Украины и оправдание собственных действий.

Россия тиражирует новый фейк о ВСУ

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщает в Фейсбуке.

Пропагандисты заявляют, что планируется "теракт с жертвами среди мирного населения".

Как пояснили в ЦПД, подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией провокаций или обстрелов гражданских объектов.

Это классический пример применения пропагандистской тактики информационного алиби — враг ради собственного оправдания превентивно обвиняет Украину в действиях, совершенных самой Россией.

В ЦПД отметили, что РФ создает подобные фейки, в частности в контексте объявленного Москвой "перемирия", для информационного прикрытия собственных агрессивных действий, чтобы выдать их за "реакцию на действия Украины".

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