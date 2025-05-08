У ЦПД розвінчали російський фейк про підготовку Україною "теракту" на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розвінчали російський фейк про підготовку Україною "теракту" на Донеччині

Центр протидії дезінформації
ЗСУ

Російська пропаганда тиражує фейк про начебто підготовку військовими Збройних сил України провокації в районі Сіверська і Часового Яру у Донецькій області.

Головні тези:

  • Провокаційні фейки російської пропаганди щодо дій України на Донеччині були розвінчані у ЦПД.
  • Російська сторона розповсюджує інформацію про підготовку терактів на особливо чутливих об'єктах.
  • ЦПД наголошує на класичних прийомах пропагандистської тактики, коли власну агресію розповсюджують як реакцію на уявні дії противника.

Росія тиражує новий фейк про ЗСУ

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Фейсбуці.

Пропагандисти заявляють, нібито планується "теракт із жертвами серед мирного населення".

Як пояснили у ЦПД, подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росією провокацій або обстрілів цивільних об’єктів.

Це класичний приклад застосування пропагандистської тактики інформаційного алібі — ворог задля власного виправдання превентивно звинувачує Україну в діях, які можуть бути вчинені самою Росією.

У ЦПД зауважили, що РФ створює подібні фейки, зокрема в контексті оголошеного Москвою "перемир’я", для інформаційного прикриття власних агресивних дій, щоб видати їх за "реакцію на дії України".

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