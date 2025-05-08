У ЦПД розвінчали російський фейк про підготовку Україною "теракту" на Донеччині

Російська пропаганда тиражує фейк про начебто підготовку військовими Збройних сил України провокації в районі Сіверська і Часового Яру у Донецькій області.

Росія тиражує новий фейк про ЗСУ

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Фейсбуці.

Пропагандисти заявляють, нібито планується "теракт із жертвами серед мирного населення".

Як пояснили у ЦПД, подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росією провокацій або обстрілів цивільних об’єктів.

Це класичний приклад застосування пропагандистської тактики інформаційного алібі — ворог задля власного виправдання превентивно звинувачує Україну в діях, які можуть бути вчинені самою Росією. Поширити

У ЦПД зауважили, що РФ створює подібні фейки, зокрема в контексті оголошеного Москвою "перемир’я", для інформаційного прикриття власних агресивних дій, щоб видати їх за "реакцію на дії України".