Росія поширює цинічний фейк про обстріл Павлограда
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія поширює цинічний фейк про обстріл Павлограда

Центр протидії дезінформації
Павлоград

Російські війська атакували Павлоград дронами 25 квітня. Вбивши трьох людей, окупанти вигадали фейк, щоб зняти з себе відповідальність за обстріл.

Головні тези:

  • Російські війська використали дрони-камікадзе для нападу на Павлоград, внаслідок чого загинули троє людей.
  • Російська пропаганда поширює фейк про обстріл житлових будинків у місті, намагаючись перекласти відповідальність на Україну.
  • Центр протидії дезінформації підтвердив, що Росія винна у нападі на Павлоград та спростовує маніпуляції РФ.

У ЦПД розвінчали фейк РФ про обстріл Павлограда

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють фейк про руйнування житлових будинків у Павлограді начебто "внаслідок роботи української ППО.

Насправді, як зазначають в ЦПД, це чергова спроба перекласти відповідальність за наслідки власного терору на Україну.

Саме Росія здійснила атаку дронами-камікадзе по об’єктах цивільної інфраструктури, — констатують у Центрі.

Там роз'яснюють, що мета таких інформаційних вкидів — відбілити російську армію, зняти із себе провину за удари по цивільних.

Нагадаємо, що у ніч на 25 квітня російська армія направила дрони для атаки по Україні. Зокрема під ударом безпілотників перебував Павлоград.

У місті виникли декілька пожеж, зокрема загорілась багатоповерхівка. Спочатку повідомлялось про одного загиблого і вісьмох поранених. Пізніше кількість жертв почала зростати — спочатку до 2, потім — до трьох, серед яких дитина.

Далі, майже кожну годину, кількість постраждалих збільшувалась. Наразі в Павлограді троє людей загинули, ще 14 отримали поранення.

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