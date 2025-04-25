Росія поширює цинічний фейк про обстріл Павлограда

Російські війська атакували Павлоград дронами 25 квітня. Вбивши трьох людей, окупанти вигадали фейк, щоб зняти з себе відповідальність за обстріл.

У ЦПД розвінчали фейк РФ про обстріл Павлограда

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють фейк про руйнування житлових будинків у Павлограді начебто "внаслідок роботи української ППО.

Насправді, як зазначають в ЦПД, це чергова спроба перекласти відповідальність за наслідки власного терору на Україну.

Саме Росія здійснила атаку дронами-камікадзе по об’єктах цивільної інфраструктури, — констатують у Центрі. Поширити

Там роз'яснюють, що мета таких інформаційних вкидів — відбілити російську армію, зняти із себе провину за удари по цивільних.

Нагадаємо, що у ніч на 25 квітня російська армія направила дрони для атаки по Україні. Зокрема під ударом безпілотників перебував Павлоград.

У місті виникли декілька пожеж, зокрема загорілась багатоповерхівка. Спочатку повідомлялось про одного загиблого і вісьмох поранених. Пізніше кількість жертв почала зростати — спочатку до 2, потім — до трьох, серед яких дитина.