Росія поширює цинічний фейк про обстріл Павлограда

Російські війська атакували Павлоград дронами 25 квітня. Вбивши трьох людей, окупанти вигадали фейк, щоб зняти з себе відповідальність за обстріл.
Головні тези:
- Російські війська використали дрони-камікадзе для нападу на Павлоград, внаслідок чого загинули троє людей.
- Російська пропаганда поширює фейк про обстріл житлових будинків у місті, намагаючись перекласти відповідальність на Україну.
- Центр протидії дезінформації підтвердив, що Росія винна у нападі на Павлоград та спростовує маніпуляції РФ.
У ЦПД розвінчали фейк РФ про обстріл Павлограда
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандисти поширюють фейк про руйнування житлових будинків у Павлограді начебто "внаслідок роботи української ППО.
Насправді, як зазначають в ЦПД, це чергова спроба перекласти відповідальність за наслідки власного терору на Україну.
Там роз'яснюють, що мета таких інформаційних вкидів — відбілити російську армію, зняти із себе провину за удари по цивільних.
Нагадаємо, що у ніч на 25 квітня російська армія направила дрони для атаки по Україні. Зокрема під ударом безпілотників перебував Павлоград.
У місті виникли декілька пожеж, зокрема загорілась багатоповерхівка. Спочатку повідомлялось про одного загиблого і вісьмох поранених. Пізніше кількість жертв почала зростати — спочатку до 2, потім — до трьох, серед яких дитина.
Далі, майже кожну годину, кількість постраждалих збільшувалась. Наразі в Павлограді троє людей загинули, ще 14 отримали поранення.
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