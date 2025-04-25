Россия распространяет циничный фейк об обстреле Павлограда

Российские войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив троих человек, оккупанты придумали фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел.

У ЦПД развенчали фейк РФ об обстреле Павлограда

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде вроде бы "в результате работы украинского ПВО.

По сути, как отмечают в ЦПИ, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.

Именно Россия совершила атаку дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры, констатируют в Центре. Поделиться

Там разъясняют, что цель таких информационных вбросов — отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.

Напомним, что в ночь на 25 апреля российская армия направила дроны для атаки по Украине. В частности, под ударом беспилотников находился Павлоград.

В городе возникло несколько пожаров, в том числе загорелась многоэтажка. Сначала сообщалось об одном погибшем и восьми раненых. Позже количество жертв начало расти — сначала до 2, затем — до трех, среди которых ребенок.