Россия распространяет циничный фейк об обстреле Павлограда
Категория
Украина
Дата публикации

Россия распространяет циничный фейк об обстреле Павлограда

ЦПД
Павлоград
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Российские войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив троих человек, оккупанты придумали фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила нападение на Павлоград, используя дроны-камикадзе и убив троих людей.
  • Пропаганда РФ распространяет ложную информацию о предполагаемой атаке со стороны Украины, пытаясь смыть вину с себя.
  • Центр противодействия дезинформации опровергает фейк и указывает на ответственность России за обстрел жилых домов в Павлограде.

У ЦПД развенчали фейк РФ об обстреле Павлограда

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде вроде бы "в результате работы украинского ПВО.

По сути, как отмечают в ЦПИ, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.

Именно Россия совершила атаку дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры, констатируют в Центре.

Там разъясняют, что цель таких информационных вбросов — отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.

Напомним, что в ночь на 25 апреля российская армия направила дроны для атаки по Украине. В частности, под ударом беспилотников находился Павлоград.

В городе возникло несколько пожаров, в том числе загорелась многоэтажка. Сначала сообщалось об одном погибшем и восьми раненых. Позже количество жертв начало расти — сначала до 2, затем — до трех, среди которых ребенок.

Далее, почти каждый час, количество пострадавших увеличивалось. В Павлограде три человека погибли, еще 14 получили ранения.

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