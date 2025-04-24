Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення західних військових контингентів на території України є "абсолютно неприйнятним" для РФ, оскільки це, за його словами, несе загрозу глобальній безпеці.
Головні тези:
- Розміщення західних військових контингентів в Україні викликає обурення у російському Кремлі, що перекручує реальну ситуацію.
- Заяви російських чиновників про можливу Третю світову війну з НАТО є необґрунтованими та закликом до напруги в регіоні.
- Спроби Шойгу залякати Європу та Україну загрозою війни є частиною деструктивної пропаганди, спрямованої на посилення напруженості.
У Путіна злякалися європейських миротворців в Україні
Свою заяву він зробив на тлі коментарів колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу.
В інтерв’ю ТАСС Шойгу заявив, що введення миротворців на "історичні території Росії" може призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.
Розумні політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і надалі — до Третьої світової війни.
Крім того, Шойгу заявив про нібито активну підготовку країн Заходу до війни проти Росії.
Раніше повідомлялося, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.
Також "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
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