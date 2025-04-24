Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення західних військових контингентів на території України є "абсолютно неприйнятним" для РФ, оскільки це, за його словами, несе загрозу глобальній безпеці.

У Путіна злякалися європейських миротворців в Україні

Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України — так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки, — заявив Пєсков. Поширити

Свою заяву він зробив на тлі коментарів колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу.

В інтерв’ю ТАСС Шойгу заявив, що введення миротворців на "історичні території Росії" може призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.

Розумні політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і надалі — до Третьої світової війни.

Крім того, Шойгу заявив про нібито активну підготовку країн Заходу до війни проти Росії.

В Європі розгортається нічим не прикрита кампанія з підготовки до військового конфлікту з Російською Федерацією. На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення — від трьох до п’яти років. Уже в 2030 році європейські політики та військові хочуть бути готовими воювати з нами. Поширити

Раніше повідомлялося, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.