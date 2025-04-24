У Путіна поширюють фейк про Третю світову війну і миротворців в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Путіна поширюють фейк про Третю світову війну і миротворців в Україні

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розміщення західних військових контингентів на території України є "абсолютно неприйнятним" для РФ, оскільки це, за його словами, несе загрозу глобальній безпеці.

Головні тези:

  • Розміщення західних військових контингентів в Україні викликає обурення у російському Кремлі, що перекручує реальну ситуацію.
  • Заяви російських чиновників про можливу Третю світову війну з НАТО є необґрунтованими та закликом до напруги в регіоні.
  • Спроби Шойгу залякати Європу та Україну загрозою війни є частиною деструктивної пропаганди, спрямованої на посилення напруженості.

У Путіна злякалися європейських миротворців в Україні

Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України — так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки, — заявив Пєсков.

Свою заяву він зробив на тлі коментарів колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу.

В інтерв’ю ТАСС Шойгу заявив, що введення миротворців на "історичні території Росії" може призвести до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни.

Розумні політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і надалі — до Третьої світової війни.

Крім того, Шойгу заявив про нібито активну підготовку країн Заходу до війни проти Росії.

В Європі розгортається нічим не прикрита кампанія з підготовки до військового конфлікту з Російською Федерацією. На різних рівнях озвучуються можливі терміни такого зіткнення — від трьох до п’яти років. Уже в 2030 році європейські політики та військові хочуть бути готовими воювати з нами.

Раніше повідомлялося, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.

Також "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

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