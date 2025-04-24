У Путина распространяют фейк о Третьей мировой войне и миротворцах в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина распространяют фейк о Третьей мировой войне и миротворцах в Украине

Песков
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение западных военных контингентов на территории Украины "абсолютно неприемлемо" для РФ, поскольку это, по его словам, несет угрозу глобальной безопасности.

Главные тезисы

  • Заявления российских чиновников о возможной Третьей мировой войне с НАТО необоснованны и направлены на усиление напряженности в регионе.
  • Попытки Шойгу запугать Европу и Украину угрозой войны – часть деструктивной пропаганды, вызывающей возмущение в мировом сообществе.
  • Слухи о развертывании западных военных на территории Украины ведут к нарастанию напряженности и могут стать источником конфликта между НАТО и Россией.

У Путина испугались европейских миротворцев в Украине

Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности, заявил Песков.

Свое заявление он сделал на фоне комментариев бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

В интервью ТАСС Шойгу заявил, что введение миротворцев на "исторические территории России" может привести к прямому столкновению России с НАТО и Третьей мировой войны.

Разумные политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне.

Кроме того, Шойгу заявил о якобы активной подготовке стран Запада к войне против России.

В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и возобновлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.

Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования предстоящего "прекращения огня".

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