Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение западных военных контингентов на территории Украины "абсолютно неприемлемо" для РФ, поскольку это, по его словам, несет угрозу глобальной безопасности.

У Путина испугались европейских миротворцев в Украине

Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины, да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности, заявил Песков. Поделиться

Свое заявление он сделал на фоне комментариев бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

В интервью ТАСС Шойгу заявил, что введение миротворцев на "исторические территории России" может привести к прямому столкновению России с НАТО и Третьей мировой войны.

Разумные политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне.

Кроме того, Шойгу заявил о якобы активной подготовке стран Запада к войне против России.

В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами. Поделиться

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и возобновлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.