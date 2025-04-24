Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что размещение западных военных контингентов на территории Украины "абсолютно неприемлемо" для РФ, поскольку это, по его словам, несет угрозу глобальной безопасности.
Главные тезисы
- Заявления российских чиновников о возможной Третьей мировой войне с НАТО необоснованны и направлены на усиление напряженности в регионе.
- Попытки Шойгу запугать Европу и Украину угрозой войны – часть деструктивной пропаганды, вызывающей возмущение в мировом сообществе.
- Слухи о развертывании западных военных на территории Украины ведут к нарастанию напряженности и могут стать источником конфликта между НАТО и Россией.
У Путина испугались европейских миротворцев в Украине
Свое заявление он сделал на фоне комментариев бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
В интервью ТАСС Шойгу заявил, что введение миротворцев на "исторические территории России" может привести к прямому столкновению России с НАТО и Третьей мировой войны.
Разумные политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне.
Кроме того, Шойгу заявил о якобы активной подготовке стран Запада к войне против России.
Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и возобновлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.
Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования предстоящего "прекращения огня".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-