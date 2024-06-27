У Google переводчики появился крымскотатарский язык

Большинство добавленных языков в Google-переводчик имеет по меньшей мере миллион носителей, а некоторые даже сотни миллионов.

В Google появятся еще 110 новых языков для перевода

Отметим, что это наибольшее расширение переводчика за всю его историю. Ранее сервис поддерживал всего 133 языка.

Для обучения специалисты Google использовали языковую модель искусственного интеллекта PaLM 2. Особенно эффективным ИИ был для изучения связанных между собой языков, например языков, близких к хинди, таких как авадхи и марвади.

Около четверти приложенных к переводчику языков происходят из Африки. К примеру, афар — тональный язык, на котором говорят в Джибуте, Эритрее и Эфиопии. Из всех языков в этом обновлении именно сообщество говорящих афару сделало больше волонтерских взносов.

К слову, появится и крымскотатарский язык – тюркский язык, родной язык крымских татар. Сегодня она относится к языкам, которые нуждаются в дополнительной защите по классификации UNESCO.

Фактически многие языки не имеют одной стандартной формы, поэтому невозможно выбрать «правильный» вариант. Наш подход заключался в том, чтобы определить приоритетность наиболее распространенных разновидностей каждого языка. К примеру, ромский язык имеет много диалектов по всей Европе. Наши модели создают текст, ближайший к южно-власскому ромскому языку, широко используемому в Интернете. Но он также смешивает элементы из других, как северная собственная и балканская ромская, — говорится в блоге Google. Поделиться

А еще к переводчику добавят афарский, систему письма НКо, шахмукхи, ток-писин и другие языки. Большинство добавленных языков имеют не менее миллиона носителей, а некоторые даже сотни миллионов.

Компания Android запустила полезную функцию для пользователей

С выходом Android 15 у пользователей появится функционал, который позволит узнать, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр.

Нововведение было обнаружено в последней бета-версии Android 15, доступной на смартфонах Google Pixel. У этой функции есть два режима:

Работоспособность компонентов позволяет запускать ручные тесты и просматривать состояние батареи и хранилища;

Режим оценки — использование одного устройства для оценки другого.

Android-смартфоны уже предоставляют информацию о состоянии батареи, но новая функция работает немного глубже и способна выполнять ручные тесты для проверки, в частности, дисплея и реакции сенсорного экрана.