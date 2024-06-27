У Google перекладачі з’явилася кримськотатарська мова
Категорія
Технології
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У Google перекладачі з’явилася кримськотатарська мова

Google
Джерело:  Google

Більшість доданих мов до Google-перекладача мають щонайменше мільйон носіїв, а деякі навіть сотні мільйонів

Головні тези:

  • Розширення мовного функціоналу Google базується на мовній моделі штучного інтелекту PaLM 2.
  • Додавання різних мов у Google-перекладач підвищує доступність перекладів для мільйонів носіїв мов з усього світу.
  • Андроїд 15 приніс корисну функцію для користувачів Google Pixel, яка дозволяє перевіряти стан компонентів пристрою без візиту в сервісний центр.
  • У новій функції Android можна проводити ручні тести дисплея та сенсорного екрана, а також аналізувати роботу батареї.

У Google з'являться ще 110 нових мов для перекладу

Зазначимо, що це найбільше розширення перекладача за всю його історію. Раніше сервіс підтримував лише 133 мови.

Для навчання фахівці Google використали мовну модель штучного інтелекту PaLM 2. Особливо ефективним ШІ був для вивчення мов, що повʼязані між собою — наприклад мов, що близькі до гінді, як-от авадхі та марваді.

Близько чверті доданих до перекладача мов походять з Африки. До прикладу, афар — тональна мова, якою розмовляють у Джибуті, Еритреї та Ефіопії. З усіх мов у цьому оновленні, саме спільнота мовців афару зробила найбільше волонтерських внесків.

До слова, з'явиться й кримськотатарська мова —  тюркська мова, рідна мова кримських татар. Сьогодні вона належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO.

Фактично, багато мов не мають однієї стандартної форми, тому неможливо вибрати «правильний» варіант. Наш підхід полягав у тому, щоб визначити пріоритетність найпоширеніших різновидів кожної мови. Наприклад, ромська мова має багато діалектів по всій Європі. Наші моделі створюють текст, найближчий до південно-власької ромської мови, широко використовуваного в Інтернеті. Але він також змішує елементи з інших, як-от північна власька та балканська ромська, — йдеться у блозі Google.

А ще до перекладача додадуть афарську, систему письма НКо, шахмукхі, ток-пісін та інші мови. Більшість доданих мов мають щонайменше мільйон носіїв, а деякі навіть сотні мільйонів.

Компанія Android запустила корисну функцію для користувачів

З виходом Android 15 у користувачів з'явиться функціонал, який дасть змогу дізнатися, що не так з вашим смартфоном без походу в сервісний центр.

Нововведення було виявлено в останній бета-версії Android 15, яка доступна на смартфонах Google Pixel. У цієї функції є два режими:

  • Працездатність компонентів — дає змогу запускати ручні тести і переглядати стан батареї та сховища;

  • Режим оцінки — дає змогу використовувати один пристрій для оцінки іншого.

Наразі Android-смартфони вже надають інформацію про стан батареї, але нова функція працює трохи глибше і здатна виконувати ручні тести для перевірки, зокрема, дисплея та реакції сенсорного екрана.

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