У ГУР обнародовали важную информацию о теневом флоте РФ
Категория
Мир
Дата публикации

У ГУР обнародовали важную информацию о теневом флоте РФ

ГУР
флот
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Главное управление разведки Министерства обороны на портале War & Sanctions опубликовало данные о российском теневом танкерном флоте.

Главные тезисы

  • Опубликована важная информация о российском теневом танкерном флоте, капитанах их офшорных судов, нарушающих международные нормы и обходящих санкции.
  • Действия русских капитанов под управлением ГУР создают угрозу экологическим катастрофам и блокируют мировую морскую логистику.
  • Капитаны теневого флота РФ используют манипуляции с системами слежения и сведениями о грузах для обмана и нарушения санкций более 30 стран мира.

У ГУР назвали имена капитанов теневого флота РФ

Как отмечается, в список включены суда, которые перевозили подсанкционную российскую нефть из Арктики и обслуживали проекты Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3, Приразломное, Новый Порт.

В общей сложности на портале War & Sanctions опубликованы данные уже 89 капитанов, часть из которых находится под санкциями.

Капитаны — главные на морском судне и обладают полной властью на борту. Они владеют информацией о владельцах теневых танкеров и их техническом состоянии, о грузе судна и его стоимости.

В разведке подчеркивают, что вопреки международным правилам, отраслевым стандартам, установленным санкционным ограничением, именно эти капитаны прибегают к обманчивым и высокорискованным практикам.

В частности, они отключают и манипулируют системой AIS или LRIT, используют спуфинг, вносят ложные сведения в маршрутные журналы, осуществляют STS передачи.

Такие действия капитанов помогают агрессору обходить ограничения, примененные более чем 30 странами мира к российским энергоресурсам, и создают угрозу экологической катастрофы почти для каждой страны мира, в том числе и тех, кто до сих пор считает Россию своим торговым партнером.

Список инцидентов с участием теневого танкерного флота, управляемого русскими капитанами, учитывается десятками. Каждая ключевая морская логистическая артерия мира подвергается опасности быть заблокированной на длительное время из-за сознательных нарушений, на которые идут капитаны теневого танкерного флота РФ. Они могут отказаться от совершения нелегальных действий, но выбирают соучастие.

В ГУР указывают, что морская отрасль в целом и крюинговые компании, в частности, могут это остановить. Капитаны, согласившиеся командовать теневым флотом РФ, должны упустить возможность работать на судах в будущем, а к крюинговым компаниям, способствующим их трудоустройству, должны применяться санкции.

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