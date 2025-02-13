У ГУР оприлюднили важливу інформацію стосовно тіньового флоту РФ

У ГУР назвали імена капітанів тіньового флоту РФ

Як зазначається, до списку включені судна, що перевозили підсанкційну російську нафту з Арктики та обслуговували проєкти “Сахалін-1”, “Сахалін-2”, “Сахалін-3”, “Приразломне”, “Новий Порт”.

Загалом на порталі War & Sanctions опубліковано дані вже 89 капітанів, частина з яких перебуває під санкціями.

Капітани — головні на морському судні та мають повну владу на борту. Вони володіють інформацією про власників тіньових танкерів та їхній технічний стан, про вантаж судна та його вартість.

У розвідці наголошують, що усупереч міжнародним правилам, галузевим стандартам, встановленим санкційним обмеженням саме ці капітани вдаються до оманливих і високоризикованих практик.

Зокрема вони відключають та маніпулюють системою AIS або LRIT, використовують спуфінг, вносять неправдиві відомості в маршрутні журнали, здійснюють STS передачі. Поширити

Такі дії капітанів допомагають агресору обходити обмеження, застосовані більш ніж 30 країнами світу до російських енергоресурсів, та створюють загрозу екологічної катастрофи для майже кожної країни світу, зокрема й для тих, хто досі вважає Росію своїм торговельним партнером.

Перелік інцидентів за участі тіньового танкерного флоту, керованого російськими капітанами, обліковується десятками. Кожна ключова морська логістична артерія світу наражається на небезпеку бути заблокованою на тривалий час через свідомі порушення, на які ідуть капітани тіньового танкерного флоту РФ. Вони можуть відмовитись від вчинення нелегальних дій, але обирають співучасть.

У ГУР вказують, що морська галузь загалом і крюїнгові компанії зокрема можуть це зупинити. Капітани, які погодились командувати тіньовим флотом РФ, повинні втратити можливість працювати на суднах в майбутньому, а до крюїнгових компаній, що сприяють їх працевлаштуванню, повинні застосовуватися санкції.