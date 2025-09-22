ГУР раскрыла детали производства российской авиабомбы УМБП Д-30СН

ГУР МО Украины опубликовало информацию, из чего состоит российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМБП Д-30СН и данные 36 входящих в его производственную кооперацию предприятий. Данные представлены в разделе "Компоненты оружия" на портале War&Sanctions.

У ГУР назвали производителей российского УМБП Д-30СН

УМПБ — это высокоточный управляемый авиационный боеприпас (управляемая планирующая авиационная бомба) с интегрированной в корпус боевой частью, эквивалентной авиабомбе ФАБ-250. Внутренние модули и блоки УМПБ аналогичны применяемым в модулях УМПК, в частности модуль автопилота — SMART.

В ГУР объяснили, что носителями авиабомбы Д-30СН могут быть самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БПЛА С-70 "Охотник". Дальность применения — до 100 км (при условии применения с высоты 12-15 км).

По предварительным данным, УМПБ также может быть запущен с наземных платформ — 300 мм реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" с применением стартового двигателя.

Для работы в условиях действия средств РЭБ навигационная система УМПБ включает уже знакомую по другим изделиям спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) — "Комета-М8".

Разведка акцентировала, что владельцем патента и главным организатором производства УМПБ является российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", главный исполнитель — предприятие из состава корпорации АО "Концерн "Гранит-электорон".

В украинской разведке подчеркнули, что десятки привлеченных в производстве УМПБ Д-30СН предприятий давно известны своими связями с военно-промышленным комплексом государства-агрессора России и находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции.