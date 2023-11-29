У нас будет преимущество. Умеров озвучил свою формулу победы в войне

Глава Министерства обороны Рустем Умеров призывает представителей более 30 стран-участниц Контактной группы по обороне Украины помочь Киеву с инновациями, которые, по его убеждению, являются залогом победы.
Технологии могут изменить ситуацию на фронте
Глава оборонного ведомства провел встречу с военными атташе в рамках IT-коалиции. Она прошла в Киеве.
По словам Рустема Умерова, он убежден, что войну выиграют технологии.
Замминистра Екатерина Черногоренко обратила внимание всех присутствующих на то, что инициатива IT-коалиции имеет целью обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.
Украина назвала партнерам свои ключевые потребности
Команда Рустема Умерова также рассказала о первоочередных потребностях, которые официальный Киев рассчитывает получить от участников IT-коалиции.
В первую очередь речь идет о средствах связи тактического уровня, оборудовании уровня батальона, что обеспечит качественное боевое управление.
Кроме того, указано, что к участникам обратились представители ведущих стран IT-коалиции – Эстонии и Люксембурга – и призвали партнеров присоединиться к этой важной инициативе.
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