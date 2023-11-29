У нас будет преимущество. Умеров озвучил свою формулу победы в войне
Категория
Украина
Дата публикации

У нас будет преимущество. Умеров озвучил свою формулу победы в войне

Минобороны Украины
Рустем Умеров
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Глава Министерства обороны Рустем Умеров призывает представителей более 30 стран-участниц Контактной группы по обороне Украины помочь Киеву с инновациями, которые, по его убеждению, являются залогом победы.

Технологии могут изменить ситуацию на фронте

Глава оборонного ведомства провел встречу с военными атташе в рамках IT-коалиции. Она прошла в Киеве.

По словам Рустема Умерова, он убежден, что войну выиграют технологии.

Россияне могут мобилизовывать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены. Но наше преимущество обеспечат асимметричные ответы, и они возможны благодаря уже работающим инновациям. Мы изобретаем технологии, тестируем, масштабируем их. А с вашей помощью мы сможем делать это быстрее и больше, – заявил глава Минобороны Украины.

Замминистра Екатерина Черногоренко обратила внимание всех присутствующих на то, что инициатива IT-коалиции имеет целью обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.

Украина фактически уже стала боевой площадкой для тестирования ряда военных решений – и партнеры могут воспользоваться этим, – добавила она.

Украина назвала партнерам свои ключевые потребности

Команда Рустема Умерова также рассказала о первоочередных потребностях, которые официальный Киев рассчитывает получить от участников IT-коалиции.

В первую очередь речь идет о средствах связи тактического уровня, оборудовании уровня батальона, что обеспечит качественное боевое управление.

Вторая касается модернизации инфраструктуры Минобороны, которая позволит продолжить развертывание приоритетных цифровых решений.

Кроме того, указано, что к участникам обратились представители ведущих стран IT-коалиции – Эстонии и Люксембурга – и призвали партнеров присоединиться к этой важной инициативе.

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