Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выступил перед журналистами и лживо заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому урегулированию "конфликта в Украине", однако на своих условиях.
Главные тезисы
- Песков цинично назвал Россию открытой для дипломатического пути урегулирования войны в Украине, но с собственными условиями
- Динамичная ситуация на фронтах будто бы свидетельствует о нарастающем напряжении и неизбежном ухудшении позиций Украины.
Россия якобы стремится к переговорам с Украиной, но на своих условиях
Песков цинично заявил, что количество сторонников мира на условиях России будет расти в Украине, несмотря на запуганность общества.
Россия якобы продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине, этот вариант лучше.
Ситуация на фронтах динамичная и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении с каждым днем позиций киевского режима, — лживо говорит Песков.
