Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выступил перед журналистами и лживо заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому урегулированию "конфликта в Украине", однако на своих условиях.

Россия якобы стремится к переговорам с Украиной, но на своих условиях

Песков цинично заявил, что количество сторонников мира на условиях России будет расти в Украине, несмотря на запуганность общества.

РФ хотела бы завершить конфликт в Украине как можно быстрее, но важно добиться первоначально поставленных задач. Поделиться

Россия якобы продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине, этот вариант лучше.