У Путина цинично назвали Россию открытой для дипломатического пути окончания войны против Украины
У Путина цинично назвали Россию открытой для дипломатического пути окончания войны против Украины

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Пресссекретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выступил перед журналистами и лживо заявил, что Россия якобы готова к политико-дипломатическому урегулированию "конфликта в Украине", однако на своих условиях.

Главные тезисы

  • Песков цинично назвал Россию открытой для дипломатического пути урегулирования войны в Украине, но с собственными условиями
  • Динамичная ситуация на фронтах будто бы свидетельствует о нарастающем напряжении и неизбежном ухудшении позиций Украины.

Россия якобы стремится к переговорам с Украиной, но на своих условиях

Песков цинично заявил, что количество сторонников мира на условиях России будет расти в Украине, несмотря на запуганность общества.

РФ хотела бы завершить конфликт в Украине как можно быстрее, но важно добиться первоначально поставленных задач.

Россия якобы продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине, этот вариант лучше.

Ситуация на фронтах динамичная и красноречиво говорит о неизбежном ухудшении с каждым днем ​​позиций киевского режима, — лживо говорит Песков.

