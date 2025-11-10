Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив перед журналістами і брехливо заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного врегулювання “конфлікту в Україні”, проте на своїх умовах.
Головні тези:
- Путін заявляє про готовність Росії до закінчення війни в Україні за умовами Кремля.
- Під прикриттям дипломатичних слів Путіна ховається цинічний підхід до ситуації в Україні.
- Росія продовжує відкрито підтримувати політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту, але з вибором умов заради своїх інтересів.
Росія нібито прагне перемовин з Україною, але на своїх умовах
Пєсков цинічно заявив, що кількість прихильників миру на умовах Росії зростатиме в Україні, попри заляканість суспільства.
Росія нібито продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні, цей варіант кращий.
Ситуація на фронтах динамічна і красномовно говорить про неминуче погіршення з кожним днем позицій київського режиму, — брехливо каже Пєсков.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-