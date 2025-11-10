Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив перед журналістами і брехливо заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного врегулювання “конфлікту в Україні”, проте на своїх умовах.

Росія нібито прагне перемовин з Україною, але на своїх умовах

Пєсков цинічно заявив, що кількість прихильників миру на умовах Росії зростатиме в Україні, попри заляканість суспільства.

РФ хотіла б завершити конфлікт в Україні якнайшвидше, але важливо досягти початково поставлених завдань.

Росія нібито продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні, цей варіант кращий.