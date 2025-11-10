У Путіна цинічно назвали Росію відкритою для дипломатичного шляху закінчення війни проти України
У Путіна цинічно назвали Росію відкритою для дипломатичного шляху закінчення війни проти України

Песков
Джерело:  online.ua

Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив перед журналістами і брехливо заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного врегулювання “конфлікту в Україні”, проте на своїх умовах.

Головні тези:

  • Путін заявляє про готовність Росії до закінчення війни в Україні за умовами Кремля.
  • Під прикриттям дипломатичних слів Путіна ховається цинічний підхід до ситуації в Україні.
  • Росія продовжує відкрито підтримувати політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту, але з вибором умов заради своїх інтересів.

Росія нібито прагне перемовин з Україною, але на своїх умовах

Пєсков цинічно заявив, що кількість прихильників миру на умовах Росії зростатиме в Україні, попри заляканість суспільства.

РФ хотіла б завершити конфлікт в Україні якнайшвидше, але важливо досягти початково поставлених завдань.

Росія нібито продовжує залишатися відкритою для політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні, цей варіант кращий.

Ситуація на фронтах динамічна і красномовно говорить про неминуче погіршення з кожним днем ​​позицій київського режиму, — брехливо каже Пєсков.

