У Путина нет другого выбора. Как диктатор ответит на ультиматум Трампа

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом как возможность выйти из международной изоляции и реабилитировать свой имидж на мировой арене. Скорее всего, в мирных переговорах о завершении войны против Украины он пока не заинтересован.

Для чего Путину нужна встреча с Трампом

Как считает ассоциированный научный сотрудник Общества Генри Джексона, Лондонского аналитического центра Дэвид Кириченко, нелегитимный глава Кремля больше озабочен собственным политическим положением, а не ходом войны и ее завершением.

Путин рассчитывает на то, что громкая встреча с главой Белого дома поможет ему укрепить позиции как внутри России, так и за ее пределами.

У Путина нет другого выбора, кроме как умиротворить Трампа. При этом, поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха, он действует осторожно, чтобы не провоцировать Трампа, который намекнул на возможность ужесточения санкций против России. Поделиться

Официальная Москва не планирует вести переговоры о завершении войны напрямую с Украиной.

Это не настораживает нового президента США, который хочет выступить ключевой фигурой в этом процессе и не слишком обращает внимание на то, какой будет роль Киева.

Подход Трампа отличается от подхода Байдена

Как известно, бывший глава Белого дома Джо Байден многократно публично настаивал на принципе "Ничего об Украине без Украины".

Однако новый президент США настроен действовать, ориентируясь на свои же приоритеты и политические цели.

На этом фоне российский диктатор расценивает стремление Трампа к соглашению как возможность настаивать на условиях, выгодных России.

Однако такое развитие событий может навредить Украине и ее территориальным интересам.