У Путіна немає іншого вибору. Як диктатор відповість на ультиматум Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна немає іншого вибору. Як диктатор відповість на ультиматум Трампа

Путін
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Джерело:  The Hill

Російський диктатор Володимир Путін розглядає майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом як можливість вийти з міжнародної ізоляції та реабілітувати свій імідж на світовій арені. Найімовірніше, що у мирних перемовинах щодо завершення війни проти України він наразі не зацікавлений.

Головні тези:

  • Існує ризик того, що Путін спробує нав'язати Трампу свої умови завершення війни.
  • Підхід нового президента США відрізняється від стратегії команди Джо Байдена щодо України.

Для чого Путіну потрібна зустріч з Трампом

Як вважає асоційований науковий співробітник Товариства Генрі Джексона, Лондонського аналітичного центру Девід Кириченко, нелегітимний глава Кремля більше стурбований власним політичним становищем, а не ходом війни та її завершенням.

Наразі Путін розраховує на те, що гучна зустріч з очільником Білого дому допоможе йому зміцнити позиції як усередині Росії, так і за її межами.

У Путіна немає іншого вибору, окрім як умиротворити Трампа. При цьому, оскільки економіка Росії балансує на межі економічного краху, він діє обережно, щоб не провокувати Трампа, який вже натякнув на можливість посилення санкцій проти Росії.

Офіційна Москва не планує вести перемовини про завершення війни безпосередньо з Україною.

Це не насторожує нового президента США, який хоче виступити ключовою фігурою у цьому процесі й не надто звертає увагу на те, якою буде роль Києва.

Підхід Трампа відрізняється від підходу Байдена

Як відомо, колишній очільник Білого дому Джо Байдена багато разів публічно наполягав на принципі "Нічого про Україну без України".

Однак новий президент США налаштований діяти, орієнтуючись на свої ж пріоритети і політичні цілі.

На цьому тлі російський диктатор розцінює прагнення Трампа до угоди як можливість наполягати на умовах, вигідних для Росії.

Однак такий розвиток подій може нашкодити Україні та її територіальним інтересам.

Перш за все, Путін жадає прямого саміту зі США, виключаючи Україну, щоб зміцнити свій наратив про Росію як про світову наддержаву. Такі переговори покладуть кінець його ізоляції, підтвердять його домагання на сферу впливу України і задовольнять його бажання проєктувати Росію як імперіалістичну державу, — попереджає Кириченко.

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