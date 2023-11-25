У РФ появились проблемы с применением крылатых ракет — известна причина

Согласно данным британской разведки, логистические проблемы Черноморского флота (ЧФ) РФ в Новороссийске влияют на способность оккупантов бить по Украине крылатыми ракетами.
РФ столкнулась с новыми проблемами во время войны с Украиной
Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что традиционно ЧФ РФ перезаряжает крылатые ракеты в Севастополе в оккупированном Крыму, однако, учитывая тот факт, что он все чаще оказывается под угрозой украинских ударов, страна-агрессорка, вполне возможно, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перебазировки.
Однако, что важно понимать, перемещение и перезарядка ракет требуют от российских захватчиков новых процессов поставки, хранения, управления и загрузки, что создает для врага дополнительные серьезные проблемы.
Еще две недели назад официально стало известно, что страна-агрессорка приостановила удары морскими крылатыми ракетами из-за логистических проблем в Новороссийске.
В России до сих пор есть много крылатых ракет
Как сообщили недавно британские разведчики, стране-агрессорке удалось накопить значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимнего периода.
Кроме того, Россия активно занимается формированием боевого пространства перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.
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