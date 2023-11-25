У РФ появились проблемы с применением крылатых ракет — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

У РФ появились проблемы с применением крылатых ракет — известна причина

Минобороны Британии
крылатые ракеты РФ
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Согласно данным британской разведки, логистические проблемы Черноморского флота (ЧФ) РФ в Новороссийске влияют на способность оккупантов бить по Украине крылатыми ракетами.

РФ столкнулась с новыми проблемами во время войны с Украиной

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что традиционно ЧФ РФ перезаряжает крылатые ракеты в Севастополе в оккупированном Крыму, однако, учитывая тот факт, что он все чаще оказывается под угрозой украинских ударов, страна-агрессорка, вполне возможно, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перебазировки.

Однако, что важно понимать, перемещение и перезарядка ракет требуют от российских захватчиков новых процессов поставки, хранения, управления и загрузки, что создает для врага дополнительные серьезные проблемы.

Еще две недели назад официально стало известно, что страна-агрессорка приостановила удары морскими крылатыми ракетами из-за логистических проблем в Новороссийске.

Россия, вероятно, постарается ускорить преодоление этих проблем, чтобы морские крылатые ракеты могли быть включены в зимнюю кампанию нанесению ударов по Украине, – предупреждает Минобороны Великобритании.

В России до сих пор есть много крылатых ракет

Как сообщили недавно британские разведчики, стране-агрессорке удалось накопить значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимнего периода.

Кроме того, Россия активно занимается формированием боевого пространства перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.

Россия уже почти два месяца воздерживается от запуска своих главных крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков, что, вероятно, позволило ей накопить значительные запасы этого оружия, - сказано в отчете британской разведки.

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