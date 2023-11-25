У РФ появились проблемы с применением крылатых ракет — известна причина

Согласно данным британской разведки, логистические проблемы Черноморского флота (ЧФ) РФ в Новороссийске влияют на способность оккупантов бить по Украине крылатыми ракетами.

РФ столкнулась с новыми проблемами во время войны с Украиной

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что традиционно ЧФ РФ перезаряжает крылатые ракеты в Севастополе в оккупированном Крыму, однако, учитывая тот факт, что он все чаще оказывается под угрозой украинских ударов, страна-агрессорка, вполне возможно, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перебазировки.

Однако, что важно понимать, перемещение и перезарядка ракет требуют от российских захватчиков новых процессов поставки, хранения, управления и загрузки, что создает для врага дополнительные серьезные проблемы.

Еще две недели назад официально стало известно, что страна-агрессорка приостановила удары морскими крылатыми ракетами из-за логистических проблем в Новороссийске.

Россия, вероятно, постарается ускорить преодоление этих проблем, чтобы морские крылатые ракеты могли быть включены в зимнюю кампанию нанесению ударов по Украине, – предупреждает Минобороны Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/k6IxdQfNPA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 25, 2023

В России до сих пор есть много крылатых ракет

Как сообщили недавно британские разведчики, стране-агрессорке удалось накопить значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимнего периода.

Кроме того, Россия активно занимается формированием боевого пространства перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины.