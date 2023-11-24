Украина и РФ столкнулись с новой дилеммой — разведка Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Украина и РФ столкнулись с новой дилеммой — разведка Британии

Минобороны Британии
война
Читати українською

Удары по военным бригадам в тылу свидетельствуют о том, что Украина и Россия столкнулись с новой дилеммой. Проблема касается рассредоточения войск.

Разведка Британии считает, что Украина и РФ столкнулись с новой дилеммой

Британская разведка отмечает, что российские войска в Украине продолжают нести массовые потери из-за высокоточных ударов ВСУ с большого расстояния.

Так, 10 ноября, предположительно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков. Это произошло в селе Гладковка Херсонской области, в 23 км от линии фронта.

Также 19 ноября ВСУ нанесли удар по российским военнослужащим 810 бригады во время награждения в Кумачево. Разведка отмечает, что Украина тоже понесла потери. Речь идет о трагедии в Запорожской области с бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В Британии подчеркивают, что военные в зоне боевых действий хорошо осведомлены о дальности действия систем вооружений противника. Однако, как отмечает разведка, командиры сталкиваются с острой дилеммой из-за размещения своих войск.

Они (командиры, ред.) должны сбалансировать лучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам, и повседневное требование собирать подразделения для осуществления управления и поддержания морального духа, - говорится в своде.

Удар по 810-й бригаде россиян

Напомним, 19 ноября наши военные "накрыли" россиян в День ракетно-артиллерийских войск. Это произошло во время награждения. Украинцы назвали этот удар местью террористам за атаку по нашим воинам на Запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

В ВСУ подтвердили удар по скоплению окупантов 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии оценила ситуацию на украинском фронте
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии оценила эффективность боев ВСУ на левобережье Днепра
Минобороны Британии
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти РФ приступили к реабилитации наемников "Вагнера" после попыток мятежа — британская разведка
Минобороны Британии
Вагнер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.