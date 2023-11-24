Україна і РФ зіткнулися з новою дилемою — розвідка Британії

Удари по військових бригадах в тилу свідчать про те, що Україна та Росія зіткнулися з новою дилемою. Проблема стосується розосередження військ.
Розвідка Британії вважає, що Україна і РФ зіткнулися з новою дилемою
Британська розвідка зазначає, що російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат через високоточні удари ЗСУ з великої відстані.
Так, 10 листопада, ймовірно, понад 70 російських військових загинули в результаті удару по колоні вантажівок. Це сталося у селі Гладківка Херсонської області, за 23 км від лінії фронту.
Також 19 листопада ЗСУ завдали удару по російських військовослужбовцях 810 бригади під час нагородження в Кумачовому. Розвідка зазначає, що Україна теж зазнала втрат. Йдеться про трагедію у Запорізькій області з бійцями 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
У Британії наголошують, що військові у зоні бойових дій добре обізнані з дальністю дії систем озброєнь противника. Проте, як наголошує розвідка, командири стикаються з гострою дилемою через розміщення своїх військ.
Удар по 810-й бригаді росіян
Нагадаємо, 19 листопада наші військові "накрили" росіян в День ракетно-артилерійських військ. Це сталося під час нагородження. Українці назвали цей удар помстою терористам за атаку по наших воїнах на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду.
У ЗСУ підтвердили удар по скупченню окупантів 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області.
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