У Росії виникли проблеми із застосуванням крилатих ракет — відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії виникли проблеми із застосуванням крилатих ракет — відома причина

Міноборони Британії
крилаті ракети РФ

Згідно з даними британської розвідки, логістичні проблеми Чорноморського флоту (ЧФ) РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами.

РФ стикнулася з новими проблемами під час війни з Україною

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що традиційно ЧФ РФ перезаряджає крилаті ракети в Севастополі в окупованому Криму, однак, враховуючи той факт, що він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, країна-агресорка, цілком можливе, буде розглядати Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування.

Однак, що важливо розуміти, переміщення та перезарядка ракет вимагатимуть від російських загарбників нових процесів постачання зберігання, управління та завантаження, а це створить для ворога нові серйозні проблеми.

Ще два тижні тому офіційно стало відомо, що країна-агресорка призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.

Росія, ймовірно, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб морські крилаті ракети могли бути включені до зимової кампанії зі завдання ударів по Україні, – попереджує Міноборони Великої Британії.

У Росії досі є багато крилатих ракет

Як повідомили нещодавно британські розвідники, країні-агресорці вдалося накопичити значні запаси крилатих ракет напередодні зимового періоду.

Окрім того, Росія активно займається формуванням бойового простору перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Росія вже майже два місяці утримується від запуску своїх головних крилатих ракет повітряного базування зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дозволило їй накопичити значні запаси цієї зброї, - йдеться у звіті британської розвідки.

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