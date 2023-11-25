У Росії виникли проблеми із застосуванням крилатих ракет — відома причина

Згідно з даними британської розвідки, логістичні проблеми Чорноморського флоту (ЧФ) РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами.

РФ стикнулася з новими проблемами під час війни з Україною

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що традиційно ЧФ РФ перезаряджає крилаті ракети в Севастополі в окупованому Криму, однак, враховуючи той факт, що він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, країна-агресорка, цілком можливе, буде розглядати Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування.

Однак, що важливо розуміти, переміщення та перезарядка ракет вимагатимуть від російських загарбників нових процесів постачання зберігання, управління та завантаження, а це створить для ворога нові серйозні проблеми.

Ще два тижні тому офіційно стало відомо, що країна-агресорка призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.

Росія, ймовірно, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб морські крилаті ракети могли бути включені до зимової кампанії зі завдання ударів по Україні, – попереджує Міноборони Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/k6IxdQfNPA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 25, 2023

У Росії досі є багато крилатих ракет

Як повідомили нещодавно британські розвідники, країні-агресорці вдалося накопичити значні запаси крилатих ракет напередодні зимового періоду.

Окрім того, Росія активно займається формуванням бойового простору перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.