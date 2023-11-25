У Росії виникли проблеми із застосуванням крилатих ракет — відома причина

Згідно з даними британської розвідки, логістичні проблеми Чорноморського флоту (ЧФ) РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами.
РФ стикнулася з новими проблемами під час війни з Україною
Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що традиційно ЧФ РФ перезаряджає крилаті ракети в Севастополі в окупованому Криму, однак, враховуючи той факт, що він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, країна-агресорка, цілком можливе, буде розглядати Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування.
Однак, що важливо розуміти, переміщення та перезарядка ракет вимагатимуть від російських загарбників нових процесів постачання зберігання, управління та завантаження, а це створить для ворога нові серйозні проблеми.
Ще два тижні тому офіційно стало відомо, що країна-агресорка призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.
У Росії досі є багато крилатих ракет
Як повідомили нещодавно британські розвідники, країні-агресорці вдалося накопичити значні запаси крилатих ракет напередодні зимового періоду.
Окрім того, Росія активно займається формуванням бойового простору перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.
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