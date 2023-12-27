У РФ возникли проблемы с поставкой нефти к крупнейшему покупателю – Reuters
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У РФ возникли проблемы с поставкой нефти к крупнейшему покупателю – Reuters

У РФ возникли проблемы с поставкой нефти к крупнейшему покупателю – Reuters
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Источник:  Reuters

У России появились проблемы с получением оплаты за поставку нефти в Индию в эмиратских дирхамах. Это заставило крупнейшего нефтепереработчика Индии покупать больше нефти на Ближнем Востоке.

Какие проблемы возникли у РФ с поставкой нефти в Индию

Как отмечает издание, поставки российской нефти сорта Sokol в адрес Indian Oil Corp (IOC.NS) задерживаются из-за проблем с оплатой, что вынуждает крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.

IOC является единственным государственным нефтеперерабатывающим заводом, имеющим ежегодное соглашение на покупку разных российских сортов нефти, включая "Sokol" российской нефтяной компании "Роснефть", – пишет СМИ.

По словам источников, нефть "Sokol" поставляет на МОК ООО "Сахалин-1", входящее в состав "Роснефти".

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании рассчитываются с Россией в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов после того, как правительство посоветовало им отказаться от использования китайского юаня, хотя частные нефтеперерабатывающие компании все еще платят в юанях из-за отсутствия альтернативы.

Платежи МОК за нефть с месторождения "Sokol" были усложнены из-за того, что ООО "Сахалин-1" не смогло открыть счет в банке в ОАЭ, чтобы принимать платежи в дирхамах.

К слову, Индия стала крупнейшим покупателем морской российской нефти после отступления европейских клиентов из-за полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

Что известно об экспорте российской нефти

Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы.

ЕС запретил импорт из России доставляемой морским путем сырой нефти и очищенных нефтепродуктов. Последствия запрета на нефть для России значительны. Около половины ее совокупного экспорта нефти направлялись в ЕС.

В 2021 году ЕС импортировал нефти на сумму 71 млрд. евро: сырую нефть (48 млрд. евро) и продукты нефтепереработки (23 млрд. евро) из России. Потеря этого ведущего прибыльного рынка оказывает значительное структурное влияние на Россию, бюджет которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов.

В то же время, индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличающейся от доллара, и не имеет краткосрочного решения.

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