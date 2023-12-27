У РФ виникли проблеми з поставкою нафти до найбільшого покупця — Reuters

У Росії з’явилися проблеми з отриманням оплати за постачання нафти в Індію в еміратських дирхамах. Це змусило найбільшого нафтопереробника Індії купувати більше нафти на Близькому Сході.

Які проблеми виникли у РФ з поставкою нафти до Індії

Як зазначає видання, поставки російської нафти сорту "Sokol" на адресу Indian Oil Corp (IOC.NS) затримуються через проблеми з оплатою, що змушує найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході.

IOC є єдиним державним нафтопереробним заводом, який має щорічну угоду на купівлю різних російських сортів нафти, включаючи "Sokol" російської нафтової компанії "Роснефть", – пише ЗМІ. Поширити

За словами джерел, нафту "Sokol" постачає на МОК ТОВ "Сахалін-1", що входить до складу "Роснефти".

Індійські державні нафтопереробні компанії розраховуються з Росією в дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів після того, як уряд порадив їм відмовитися від використання китайського юаня, хоча приватні нафтопереробні компанії все ще платять в юанях через відсутність альтернативи.

Платежі МОК за нафту з родовища "Sokol" були ускладнені через те, що ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ, щоб приймати платежі в дирхамах.

До слова, Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти після відступу європейських клієнтів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну минулого року.

Що відомо про експорт російської нафти

Доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку Москви.

ЄС заборонив імпорт із Росії сирої нафти, що доставляється морським шляхом, та очищених нафтопродуктів. Наслідки заборони нафту для Росії значні. Близько половини її сукупного експорту нафти прямували до ЄС.

У 2021 році ЄС імпортував нафти на суму 71 млрд євро: сиру нафту (48 млрд євро) та продукти нафтопереробки (23 млрд євро) із Росії. Втрата цього провідного прибуткового ринку має значний структурний вплив на Росію, бюджет якої значною мірою залежить від нафтових доходів.

Водночас, індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.