У ВСУ обозначили развитие ситуации на Херсонском направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ обозначили развитие ситуации на Херсонском направлении фронта

фронт
Читати українською
Источник:  Укринформ

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, за последние три дня украинские подразделения нанесли существенное поражение силам противника – уничтожено 19 оккупантов, а также 42 единицы вооружения и военной техники.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отражают угрозы противника на Херсонском направлении фронта.
  • За последние три дня украинские подразделения уничтожили 19 оккупантов и 42 единицы вооружения.
  • Продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов в Херсонской области.

Ситуация на Херсонском направлении фронта контролируемая

Об этом сообщил спикер 30-го корпуса морской пехоты полковник Александр Завтонов.

В последние три дня враг продолжал обстрелы мирных населенных пунктов — зафиксировано 24 артиллерийские атаки по Херсонской области. Больше всего от этих атак пострадали Херсон, Белозерка и Михайловка.

По его словам, под удар попадали административные здания, учебные заведения, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Как отметил Завтонов, целью обстрелов остаются преимущественно не военные объекты, а именно гражданские.

В то же время спикер подчеркнул, что за этот же период украинские подразделения нанесли существенное поражение силам противника — уничтожено 19 оккупантов, а также 42 единицы вооружения и военной техники.

По его словам, особенно показателен инцидент, произошедший 26 сентября в районе островной зоны в устье Днепра. оккупанты пытались взорвать небольшие группы пехоты на один из островов, но были своевременно обнаружены. В результате огневого поражения две лодки с личным составом уничтожены. Третья лодка, увидев последствия, отказалась от выполнения задания и поспешно отошла.

Ситуация в Херсонском направлении остается контролируемой.

Он добавил, что враг продолжает вести огонь с левого берега Днепра, пытаясь оказывать давление на тыловые районы и усложнить логистику украинских подразделений. Впрочем, попытки штурмовых действий завершаются для оккупантов провалом.

Силы обороны Украины продолжают своевременно реагировать на угрозы и наносить огненное поражение противнику.

Завтонов призвал жителей прифронтовых общин быть бдительными, соблюдать сигналы тревоги и рекомендации местных властей.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Ждут жертву. Россия обстреливает Херсон кассетными боеприпасами производства КНДР
суббоеприпас
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия сбросила на Херсон сразу 15 авиабомб
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно обстреляла из артиллерии Херсон — количество пострадавших выросло
Херсонская ГВА
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?