У ВСУ обозначили развитие ситуации на Херсонском направлении фронта

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, за последние три дня украинские подразделения нанесли существенное поражение силам противника – уничтожено 19 оккупантов, а также 42 единицы вооружения и военной техники.

Ситуация на Херсонском направлении фронта контролируемая

Об этом сообщил спикер 30-го корпуса морской пехоты полковник Александр Завтонов.

В последние три дня враг продолжал обстрелы мирных населенных пунктов — зафиксировано 24 артиллерийские атаки по Херсонской области. Больше всего от этих атак пострадали Херсон, Белозерка и Михайловка.

По его словам, под удар попадали административные здания, учебные заведения, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Как отметил Завтонов, целью обстрелов остаются преимущественно не военные объекты, а именно гражданские.

В то же время спикер подчеркнул, что за этот же период украинские подразделения нанесли существенное поражение силам противника — уничтожено 19 оккупантов, а также 42 единицы вооружения и военной техники.

По его словам, особенно показателен инцидент, произошедший 26 сентября в районе островной зоны в устье Днепра. оккупанты пытались взорвать небольшие группы пехоты на один из островов, но были своевременно обнаружены. В результате огневого поражения две лодки с личным составом уничтожены. Третья лодка, увидев последствия, отказалась от выполнения задания и поспешно отошла.

Он добавил, что враг продолжает вести огонь с левого берега Днепра, пытаясь оказывать давление на тыловые районы и усложнить логистику украинских подразделений. Впрочем, попытки штурмовых действий завершаются для оккупантов провалом.

Силы обороны Украины продолжают своевременно реагировать на угрозы и наносить огненное поражение противнику.

Завтонов призвал жителей прифронтовых общин быть бдительными, соблюдать сигналы тревоги и рекомендации местных властей.