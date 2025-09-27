У ЗСУ окреслили розвиток ситуації на Херсонському напрямку фронту

Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою, за останні три дні українські підрозділи завдали суттєвого ураження силам противника – знищено 19 окупантів, а також 42 одиниці озброєння та військової техніки.

Ситуація на Херсонському напрямку фронту контрольована

Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти полковник Олександр Завтонов.

Протягом останніх трьох днів ворог продовжував обстріли мирних населених пунктів — зафіксовано 24 артилерійські атаки по Херсонській області. Найбільше від цих атак постраждали Херсон, Білозерка та Михайлівка. Поширити

За його словами, під удар потрапляли адміністративні будівлі, навчальні заклади, приватні оселі та об'єкти цивільної інфраструктури. Як наголосив Завтонов, ціллю обстрілів залишаються переважно не військові об'єкти, а саме цивільні.

Водночас речник підкреслив, що за цей же період українські підрозділи завдали суттєвого ураження силам противника — знищено 19 окупантів, а також 42 одиниці озброєння та військової техніки.

За його словами, особливо показовим був інцидент, що стався 26 вересня у районі острівної зони у гирлі Дніпра. Окупанти намагалися висадити невеликі групи піхоти на один з островів, але були своєчасно виявлені. В результаті вогневого ураження два човни з особовим складом знищено. Третій човен, побачивши наслідки, відмовився від виконання завдання і поспішно відійшов.

Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою.

Він додав, що ворог продовжує вести вогонь з лівого берега Дніпра, намагаючись чинити тиск на тилові райони та ускладнити логістику українських підрозділів. Утім, спроби штурмових дій завершуються для окупантів провалом.

Сили оборони України продовжують своєчасно реагувати на загрози та завдавати вогневого ураження противнику. Поширити

Завтонов закликав мешканців прифронтових громад бути пильними, дотримуватися сигналів тривоги та рекомендацій місцевої влади.