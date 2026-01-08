Населённый пункт Андреевка Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности.

Россия не оккупировала Андреевку Сумской области

Об этом сообщил Центр коммуникаций группировки войск "Курск".

Военные официально подтвердили, что Андреевка находится под украинским флагом. Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, силы обороны удерживают позиции.

Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Так что ни о какой оккупации и речи не может быть.

В группировке отметили, что оккупанты действительно пытаются расширить зону контроля в области, однако эти попытки не имеют успеха. Командование призывает медиа и общественность пользоваться только проверенной информацией и избегать распространения слухов из источников.

Украинцев просят критически относиться к сводкам мониторинговых ресурсов (в частности DeepState, ранее сообщившего о якобы потере населенного пункта). В ВСУ подчеркнули, что враг использует подобные вбросы для дестабилизации общества и создания панических настроений.

Также военные отметили, что с вечера 6 января россияне прибегли к массированному и комбинированному штурму позиций 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ между населенными пунктами Андреевка и Алексеевка Сумской области.

Пять вражеских групп пытались приблизиться к линии обороны. Однако наши десантники испортили Рождество оккупантам по их стилю.

Впоследствии еще более десятка россиян решили повторить старый трюк с газовой трубой — для них это закончилось трагически. Наконец, бросились напролом на квадроциклах, заходя вместе с другой стороны пехотой.

Обе группы были успешно уничтожены БПЛА и артиллерией 71 оаэмбр и смежных подразделений. Общие потери среди окупантов составили 42 единицы неживой силы.

Эти эпизоды являются лучшим ответом на слухи об очередной оккупации россиянами Андреевки.