У ЗСУ спростували окупацію Росією Андріївки на Сумщині

Населений пункт Андріївка у Сумській області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності.

Росія не окупувала Андріївку на Сумщині

Про це повідомив Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".

Військові офіційно підтвердили, що Андріївка перебуває під українським прапором. Попри спроби ворога просунутися на цій ділянці, Сили оборони утримують позиції.

Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку окупацію і мови не може бути. Поширити

В угрупованні зазначили, що окупанти справді намагаються розширити зону контролю в області, проте ці спроби не мають успіху. Командування закликає медіа та громадськість користуватися лише перевіреною інформацією та уникати поширення чуток із непевних джерел.

Українців просять критично ставитися до зведень моніторингових ресурсів (зокрема DeepState, який раніше повідомив про нібито втрату населеного пункту). У ЗСУ підкреслили, що ворог використовує подібні вкиди для дестабілізації суспільства та створення панічних настроїв.

Також військові зазначили, що з вечора 6 січня росіяни вдалися до масованого та комбінованого штурму позицій 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині.

П’ять ворожих груп намагалися наблизитися до лінії оборони. Однак наші десантники зіпсували Різдво окупантам за їхнім стилем.

Згодом ще більше десятка росіян вирішили повторити старий трюк із газовою трубою, - для них це закінчилося трагічно. Врешті, кинулися напролом на квадроциклах, заходячи водночас із іншого боку піхотою.

Обидві групи було успішно знищено БПЛА та артилерією 71 оаембр та суміжних підрозділів. Загальні втрати серед окупантів становили 42 одиниці неживої сили. Поширити

Ці епізоди є найкращою відповіддю на поширювані чутки про чергову окупацію росіянами Андріївки.