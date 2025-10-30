Російський безпілотник "Італмас" поцілив по заправці у Сумах — є поранені

Суми зазнали ворожої дронової атаки вранці 30 жовтня. Попередньо є 4 постраждалих.
Головні тези:
- Російський безпілотник атакував заправку у місті Суми, є 4 поранених.
- Цивільна інфраструктура в Зарічному районі міста постраждала внаслідок удару дрона.
- Ворожа дронова атака викликала екстрену реакцію екстрених служб.
Безпілотник “Італмас” РФ ударив по заправці у Сумах
Ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Ворог атакував цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум. Попередньо є постраждалі. На місці працюють екстрені служби, з’ясовуємо усі наслідки.
Раніше близько 11.16 місцеві медіа повідомляли про вибух у місті.
Пошкоджено два автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.
