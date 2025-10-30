Российский беспилотник "Италмас" ударил по заправке в Сумах — есть раненые

Суммы подверглись вражеской дроновой атаке утром 30 октября. Предварительно есть 4 пострадавших.
Главные тезисы
- Беспилотник “Италмас” РФ атаковал заправку в городе Сумы, что привело к ранениям 4 человек.
- В результате враждебной дроновой атаки пострадала гражданская инфраструктура в Заречном районе города.
Беспилотник "Италмас" РФ ударил по заправке в Сумах
Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия.
Ранее около 11:16 местные медиа сообщали о взрыве в городе.
Повреждены два автомобиля. На месте работают все соответствующие службы.
