Российский беспилотник "Италмас" ударил по заправке в Сумах — есть раненые
Украина
Сумская ОВА
Сумы
Суммы подверглись вражеской дроновой атаке утром 30 октября. Предварительно есть 4 пострадавших.

Главные тезисы

  • Беспилотник “Италмас” РФ атаковал заправку в городе Сумы, что привело к ранениям 4 человек.
  • В результате враждебной дроновой атаки пострадала гражданская инфраструктура в Заречном районе города.

Беспилотник "Италмас" РФ ударил по заправке в Сумах

Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия.

Ранее около 11:16 местные медиа сообщали о взрыве в городе.

Позже и. мэра Сум Артем Кобзарь сообщил о 4 раненых.

Повреждены два автомобиля. На месте работают все соответствующие службы.

