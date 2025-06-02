У ВСУ раскрыли детали обороны Сумщины — на что нацелилась армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ раскрыли детали обороны Сумщины — на что нацелилась армия РФ

Сумщина
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Источник:  УНИАН

Сейчас оккупанты стремятся продвинуться и захватить Юнаковку, тогда непосредственно под угрозой будут Сумы.

Главные тезисы

  • Оккупанты РФ стремятся захватить населенный пункт Юнаковка на Сумщине, чтобы иметь возможность совершать прицельные обстрелы в сторону города Сумы.
  • Стратегическая важность Юнаковки заключается в том, что ее захват даст врагу преимущество при обстрелах из-за близости к Сумам.
  • Российские захватчики не планируют ограничиваться созданием “буферной зоны”, а имеют целью полностью захватить Сумскую область и другие регионы на востоке Украины.

Оккупанты РФ продвинулись на 7 км по Сумщине

Российские захватчики не намерены ограничиваться созданием так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной, поскольку намерены оккупировать всю Сумскую область.

Врагу удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км.

Об этом начальник прессслужбы бригады "Стальной границы" Иван Шевцов сообщил в эфире телеканала "Новости.Live".

Кроме того, что враг пытается продвигаться в сторону Сум, враг постоянно совершает обстрелы. Сейчас идет эвакуация местного населения из тех районов, где ведутся бои. Пока, если говорить о той территории, которую уже смог оккупировать враг, это по фронту около 15 км и около 6-7 км в глубину.

По его словам, российские захватчики пытаются продвинуться в сторону Юнаковки, потому что это стратегически важный населенный пункт, поскольку находится ближе к Сумам. Увлечение Юношей даст врагу совершать более прицельные обстрелы.

Если враг займет Юнаковку, то Сумы окажется непосредственно под угрозой.

Кроме того, начальник пресс-службы считает, что так называемая "буферная зона" — это призрачное явление, ее нигде не будет, потому что с точки зрения оккупантов — это просто зона боевых действий.

Буферная зона, это та же линия столкновения, на которой будут постоянно идти бои. И она будет продвигаться, пока враг полностью не захватит определенную территорию. У врага есть намерение не просто зайти и создать так называемую "буферную зону" в 20-30 км, а полностью захватить Сумскую область, равно как и Харьковскую и другие области на востоке Украины.

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