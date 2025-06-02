У ВСУ раскрыли детали обороны Сумщины — на что нацелилась армия РФ

Сейчас оккупанты стремятся продвинуться и захватить Юнаковку, тогда непосредственно под угрозой будут Сумы.

Оккупанты РФ продвинулись на 7 км по Сумщине

Российские захватчики не намерены ограничиваться созданием так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной, поскольку намерены оккупировать всю Сумскую область.

Врагу удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км.

Об этом начальник прессслужбы бригады "Стальной границы" Иван Шевцов сообщил в эфире телеканала "Новости.Live".

Кроме того, что враг пытается продвигаться в сторону Сум, враг постоянно совершает обстрелы. Сейчас идет эвакуация местного населения из тех районов, где ведутся бои. Пока, если говорить о той территории, которую уже смог оккупировать враг, это по фронту около 15 км и около 6-7 км в глубину. Поделиться

По его словам, российские захватчики пытаются продвинуться в сторону Юнаковки, потому что это стратегически важный населенный пункт, поскольку находится ближе к Сумам. Увлечение Юношей даст врагу совершать более прицельные обстрелы.

Если враг займет Юнаковку, то Сумы окажется непосредственно под угрозой.

Кроме того, начальник пресс-службы считает, что так называемая "буферная зона" — это призрачное явление, ее нигде не будет, потому что с точки зрения оккупантов — это просто зона боевых действий.