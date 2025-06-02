У ВСУ раскрыли детали обороны Сумщины — на что нацелилась армия РФ

Сейчас оккупанты стремятся продвинуться и захватить Юнаковку, тогда непосредственно под угрозой будут Сумы.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ стремятся захватить населенный пункт Юнаковка на Сумщине, чтобы иметь возможность совершать прицельные обстрелы в сторону города Сумы.
- Стратегическая важность Юнаковки заключается в том, что ее захват даст врагу преимущество при обстрелах из-за близости к Сумам.
- Российские захватчики не планируют ограничиваться созданием “буферной зоны”, а имеют целью полностью захватить Сумскую область и другие регионы на востоке Украины.
Оккупанты РФ продвинулись на 7 км по Сумщине
Российские захватчики не намерены ограничиваться созданием так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной, поскольку намерены оккупировать всю Сумскую область.
Врагу удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км.
Об этом начальник прессслужбы бригады "Стальной границы" Иван Шевцов сообщил в эфире телеканала "Новости.Live".
По его словам, российские захватчики пытаются продвинуться в сторону Юнаковки, потому что это стратегически важный населенный пункт, поскольку находится ближе к Сумам. Увлечение Юношей даст врагу совершать более прицельные обстрелы.
Если враг займет Юнаковку, то Сумы окажется непосредственно под угрозой.
Кроме того, начальник пресс-службы считает, что так называемая "буферная зона" — это призрачное явление, ее нигде не будет, потому что с точки зрения оккупантов — это просто зона боевых действий.
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