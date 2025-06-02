У ЗСУ розкрили деталі оборони Сумщини — на що націлилася армія РФ

Наразі окупанти прагнуть просунутися і захопити Юнаківку, тоді безпосередньо під загрозою будуть Суми.

Окупанти РФ просунулися на 7 км по Сумщині

Російські загарбники не збираються обмежуватися створенням так званої "буферної зони" на кордоні з України, оскільки мають намір окупувати усю Сумську область.

Наразі ворогу вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 км.

Про це начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов повідомив в ефірі телеканалу "Новини.Live".

Окрім того, що ворог намагається просуватися у бік Сум, також ворог постійно здійснює обстріли. Зараз триває евакуація місцевого населення з тих районів, де точаться бої. Наразі, якщо говорити про ту територію, яку вже зміг окупувати ворог, це по фронту близько 15 км і близько 6-7 км в глибину. Поширити

За його словами, російські загарбники намагаються просунутися у бік Юнаківки, бо це є стратегічно важливим населеним пунктом, оскільки знаходиться ближче до Сум. Захоплення Юнаківки дасть ворогу здійснювати більш прицільні обстріли.

Якщо ворог займе Юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою.

Крім того, начальник пресслужби вважає, що так звана "буферна зона" - це примарне явище, її ніде не буде, бо з погляду окупантів - це просто зона бойових дій.