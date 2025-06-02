У ЗСУ розкрили деталі оборони Сумщини — на що націлилася армія РФ

Наразі окупанти прагнуть просунутися і захопити Юнаківку, тоді безпосередньо під загрозою будуть Суми.
Головні тези:
- Окупанти РФ просунулися на 7 км углиб Сумщини та планують захопити Юнаківку, щоб мати можливість здійснювати прицільні обстріли у бік міста Суми.
- Намір окупантів не обмежується створенням буферної зони, вони мають плани повністю захопити Сумську область та інші регіони на сході України.
- Стратегічна важливість Юнаківки полягає в тому, що цей населений пункт знаходиться ближче до міста Суми, тому його захоплення дасть ворогу перевагу при обстрілах.
Окупанти РФ просунулися на 7 км по Сумщині
Російські загарбники не збираються обмежуватися створенням так званої "буферної зони" на кордоні з України, оскільки мають намір окупувати усю Сумську область.
Наразі ворогу вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 км.
Про це начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов повідомив в ефірі телеканалу "Новини.Live".
За його словами, російські загарбники намагаються просунутися у бік Юнаківки, бо це є стратегічно важливим населеним пунктом, оскільки знаходиться ближче до Сум. Захоплення Юнаківки дасть ворогу здійснювати більш прицільні обстріли.
Якщо ворог займе Юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою.
Крім того, начальник пресслужби вважає, що так звана "буферна зона" - це примарне явище, її ніде не буде, бо з погляду окупантів - це просто зона бойових дій.
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