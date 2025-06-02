У ЗСУ розкрили деталі оборони Сумщини — на що націлилася армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ розкрили деталі оборони Сумщини — на що націлилася армія РФ

Сумщина
Джерело:  УНІАН

Наразі окупанти прагнуть просунутися і захопити Юнаківку, тоді безпосередньо під загрозою будуть Суми.

Головні тези:

  • Окупанти РФ просунулися на 7 км углиб Сумщини та планують захопити Юнаківку, щоб мати можливість здійснювати прицільні обстріли у бік міста Суми.
  • Намір окупантів не обмежується створенням буферної зони, вони мають плани повністю захопити Сумську область та інші регіони на сході України.
  • Стратегічна важливість Юнаківки полягає в тому, що цей населений пункт знаходиться ближче до міста Суми, тому його захоплення дасть ворогу перевагу при обстрілах.

Окупанти РФ просунулися на 7 км по Сумщині

Російські загарбники не збираються обмежуватися створенням так званої "буферної зони" на кордоні з України, оскільки мають намір окупувати усю Сумську область.

Наразі ворогу вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 км.

Про це начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов повідомив в ефірі телеканалу "Новини.Live".

Окрім того, що ворог намагається просуватися у бік Сум, також ворог постійно здійснює обстріли. Зараз триває евакуація місцевого населення з тих районів, де точаться бої. Наразі, якщо говорити про ту територію, яку вже зміг окупувати ворог, це по фронту близько 15 км і близько 6-7 км в глибину.

За його словами, російські загарбники намагаються просунутися у бік Юнаківки, бо це є стратегічно важливим населеним пунктом, оскільки знаходиться ближче до Сум. Захоплення Юнаківки дасть ворогу здійснювати більш прицільні обстріли.

Якщо ворог займе Юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою.

Крім того, начальник пресслужби вважає, що так звана "буферна зона" - це примарне явище, її ніде не буде, бо з погляду окупантів - це просто зона бойових дій.

Буферна зона, це та сама лінія зіткнення, на якій будуть постійно точитися бої. І вона буде просуватися, доки ворог повністю не захопить певну територію. У ворога є намір не просто зайти і створити так звану "буферну зону" у 20-30 км, а повністю захопити Сумську область, так само як і Харківську та інші області на сході України.

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