У ВСУ заявили об обострении на южном направлении фронта — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ заявили об обострении на южном направлении фронта — что происходит

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На южном отрезке российско-украинского фронта ситуация обостряется, жарче сейчас на Ореховском направлении.

Главные тезисы

  • Ситуация на южном отрезке российско-украинского фронта обостряется, особенно на Ореховском направлении.
  • Российские войска повышают активность, проводя больше штурмов и обстрелов.
  • Враг пытается взять под контроль стратегически важные пункты, усиливая нападения на нескольких направлениях.

Россия стала активнее атаковать на южном направлении фронта

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

На юге ситуация хоть не столь резко, но все же несколько обостряется. Речь о том, что увеличивается количество ударов дронами-камикадзе, и вражеских обстрелов, а также увеличивается количество штурмовых действий, которые враг проводит на нескольких направлениях.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга

По его словам, неблагоприятные погодные условия в Херсонской области способствовали тому, что враг увеличил количество боевых действий и пытался выбить украинских бойцов из островной зоны. Активнее всего враг действует на Ореховском направлении.

Наиболее традиционно у нас на Ореховском направлении, где враг пытается прорвать нашу оборону и занять плацдармы вблизи села Лобковое, Степное, взять под контроль Щербаки, Малые Щербаки,.. занять там плацдарм и оттуда осуществлять огненное влияние и на Запорожье как областной центр, и на всю территорию. То есть пытаться взять под контроль все логистические пути, которые идут от Запорожья на восток. Поэтому Ореховское направление мы считаем одним из самых сложных.

Он сообщил, что в этом направлении за 12 дней апреля зафиксировано около 80 штурмовых действий.

Кроме того, по словам спикера, беспокойным остается Гуляйпольское направление, где враг пытается взять под контроль несколько населенных пунктов, в частности Новополь, Свободное Поле. В последние дни враг наносит авиационных ударов по самому Гуляйполю. С начала апреля оккупанты совершили здесь около 50 штурмовых действий.

Также армия РФ предприняла активные действия в Херсонском направлении, пытаясь взять под контроль островную зону Днепра.

Относительно того, продолжает ли враг стягивать свои резервы на южное направление, Волошин сообщил:

Речь идет о тех резервах, которые он будет применять и вводить в бой. Сейчас враг пытается проводить штурмовые действия малыми группами пехоты, и потому он подтягивает... личный состав этих групп.

По его словам, это оккупанты делают для того, чтобы продолжать штурмовые действия, пытаясь захватить «траншей за траншеей, укрепление за укреплением и так постепенно продвигаться вглубь нашей обороны».

Помимо личного состава этих штурмовых групп также враг вовлекает в ведение штурмов и бронетехнику. Правда, ее не так много, как он применил в механизированных штурмах... А также немало легкомоторной — мотоциклы, баги, квадроциклы, которые враг достаточно активно применяет в этих штурмовых действиях.

В то же время Волошин отметил, что враг сейчас не может взять под контроль ни один из населенных пунктов, поэтому будет усиливать штурмовые действия и увеличивать количество обстрелов.

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