У ЗСУ заявили про загострення на південному напрямку фронту — що відбувається

Росія стала активніше атакувати на південному напрямку фронту

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

На півдні ситуація хоч не так різко, але все ж дещо загострюється. Мова про те, що збільшується кількість і ударів дронами-камікадзе, і ворожих обстрілів, а також збільшується кількість штурмових дій, які ворог проводить на кількох напрямках. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня

За його словами, несприятливі погодні умови на Херсонщині сприяли тому, що ворог збільшив кількість бойових дій і намагався вибити українських бійців з острівної зони. Найактивніше ворог діє на Оріхівському напрямку.

Найбільше традиційно в нас на Оріхівському напрямку, де ворог намагається прорвати нашу оборону і зайняти плацдарми поблизу села Лобкове, Степове, взяти під контроль Щербаки, Малі Щербаки,.. зайняти там плацдарм і звідти здійснювати вогневий вплив і на Запоріжжя як обласний центр, і на всю територію Запорізької області. Тобто намагатись взяти під контроль всі логістичні шляхи, які йдуть від міста Запоріжжя на схід. Тому Оріхівський напрямок ми вважаємо одним з найскладніших.

Він повідомив, що на цьому напрямку за 12 днів квітня зафіксовано близько 80 штурмових дій.

Крім того, за словами речника, неспокійним залишається Гуляйпільський напрямок, де ворог намагається взяти під контроль кілька населених пунктів, зокрема Новопіль, Вільне Поле. Протягом останніх днів ворог завдає авіаційних ударів по самому Гуляйполю. Від початку квітня окупанти здійснили тут близько 50 штурмових дій. Поширити

Також армія РФ розпочала активні дії на Херсонському напрямку, намагаючись взяти під контроль острівну зону Дніпра.

Щодо того, чи й далі ворог стягує свої резерви на південний напрямок, Волошин повідомив:

Мова про ті резерви, які він застосовуватиме і вводитиме в бій. Зараз ворог намагається проводити штурмові дії малими групами піхоти, і тому він підтягує... особовий склад саме цих груп.

За його словами, це окупанти роблять для того, щоб продовжувати штурмові дії, намагаючись захопити «траншею за траншеєю, укріплення за укріпленням і так поступово просуватися вглиб нашої оборони».

Крім особового складу цих штурмових груп також ворог залучає до ведення штурмів і бронетехніку. Правда, її не так багато, як він застосував у механізованих штурмах... А також чимало легкомоторної — це мотоцикли, багі, квадроцикли, які ворог досить активно застосовує в цих штурмових діях.

Водночас Волошин зауважив, що ворог зараз не може взяти під контроль жоден з населених пунктів, тому буде посилювати штурмові дії і збільшувати кількість обстрілів.