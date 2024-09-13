В конце сентября временным спутником Земли станет небольшой астероид 2024 года PT5. Он будет вращаться вокруг нашей планеты в течение 57 дней.

Что известно о новом временном спутнике Земли

Отмечается, что астероид 2024 PT5 был обнаружен буквально 7 августа этого года с помощью системы предупреждения о столкновении этих космических объектов с Землей.

Это астероид будет временно находиться на траектории, на которой будет испытывать влияние земного тяготения.

Исследователи из испанского Университета Universidad Complutense de Madrid Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркосы установили, что астероид будет совершать вращение вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября.

Приближение астероида к Земле

Прежде чем удалиться астероид, успеет сделать только один оборот по орбите.

Ширина астероида 2024 PT5 составляет всего 10 метров. Его невозможно будет увидеть невооруженным глазом.

Из-за слишком тусклой звездной величины его, вероятно, невозможно будет разглядеть даже с помощью телескопа.

Что известно о предыдущих временных спутниках Земли

Наличие сразу двух спутников — довольно редкое событие для Земли, но не беспрецедентное.

В июле 2006 года и в течение следующих 12 месяцев другой космический объект уже вращался вокруг Земли.

Еще один подобный астероид вращался вокруг Земли несколько лет, а затем в мае 2020 года вышел за пределы гравитационного поля нашей планеты.

Другие пролетающие мимо объекты также иногда могут попадать под действие земной гравитации, но вырываются из нее, не успев завершить один полный оборот.

В 2020 году ученые заявили, что нашли еще одного кандидата в дополнительный спутник, но данные были неубедительными.

По мнению ученых, новый астероид принадлежал к поясу аналогичных космических тел Арджуна, представляющего собой совокупность околоземных объектов, имеющих орбиты, подобные земной.

Астроном-любитель Тони Данн опубликовал симуляцию траектории астероида.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 — November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF — Tony Dunn (@tony873004) September 10, 2024

По расчетам астрономов, 2024 PT5 снова пролетит мимо Земли 9 января 2025 года. После этого он не приблизится к Земле к 2055 году.