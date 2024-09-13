Що відомо про новий тимчасовий супутник Землі

Зазначається, що астероїд 2024 PT5 виявили буквально 7 серпня цього року за допомогою системи попередження про зіткнення цих космічних об’єктів із Землею.

Це астероїд тимчасово перебуватиме на траєкторії, на якій буде відчувати вплив земного тяжіння.

Дослідники з з іспанського Університету Universidad Complutense de Madrid Карлос та Рауль де ла Фуенте Маркоси встановили, що астероїд здійснюватиме обертання навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада.

Наближення астероїда до Землі

Перш ніж віддалитись астероїд встигне зробити лише один оберт по орбіті.

Ширина астероїда 2024 PT5 складає усього 10 метрів. Його неможливо буде побачити неозброєнним оком.

Через занадто тьмяну зоряну величину його, ймовірно, неможливо буде розгледіти навіть за допомогою телескопу.

Що відомо про попередні тимчасові супутники Землі

Наявність одразу двох супутників — доволі рідкісна подія для Землі, однак не безпрецедентна.

В липні 2006 року та протягом наступних 12 місяців інший космічний об’єкт вже обертався навколо Землі.

Ще один подібний астероїд обертався навколо Землі протягом кількох років, а потім у травні 2020 року вийшов за межі гравітаційного поля нашої планети.

Інші об'єкти, що пролітають повз, також іноді можуть потрапляти під дію земної гравітації, але вириваються з неї, не встигнувши завершити один повний оберт.

У 2020 році вчені заявили, що знайшли ще одного кандидата на додатковий супутник, але дані були непереконливими.

На думку науковців, новий астероїд належав до поясу аналогічних космічних тіл Арджуна, який представляє собою сукупність навколоземних об'єктів, що мають орбіти, подібні до земної.

Астроном-любитель Тоні Данн опублікував симуляцію траєкторії астероїда.

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 — November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF — Tony Dunn (@tony873004) September 10, 2024

За розрахунками астрономів, 2024 PT5 знову пролетить повз Землю 9 січня 2025 року. Після цього він не наблизиться до Землі до 2055 року.