У Землі з'явиться ще один тимчасовий супутник. Що про нього відомо
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У Землі з'явиться ще один тимчасовий супутник. Що про нього відомо

Наближення астероїда до Землі

Наприкінці вересня тимчасовим супутником Землі стане невеликий астероїд 2024 PT5. Він обертатиметься навколо нашої планети протягом 57 днів. 

Головні тези:

  • Астероїд 2024 PT5 стане тимчасовим супутником Землі на 57 днів з вересня до листопада.
  • Виявлений за допомогою системи попередження про зіткнення, астероїд має ширину всього 10 метрів.
  • Цей астероїд буде другим тимчасовим супутником нашої планети, а попередні супутники Землі також мали дослідницький інтерес.
  • Інші космічні об'єкти іноді можуть обертатися навколо Землі, але швидко виходять з її гравітаційного поля.
  • Симуляція траєкторії астероїда 2024 PT5 показує його наступне наближення до Землі у 2025 році та віддалення до 2055 року.

Що відомо про новий тимчасовий супутник Землі

Зазначається, що астероїд 2024 PT5 виявили буквально 7 серпня цього року за допомогою системи попередження про зіткнення цих космічних об’єктів із Землею.

Це астероїд тимчасово перебуватиме на траєкторії, на якій буде відчувати вплив земного тяжіння.

Дослідники з з іспанського Університету Universidad Complutense de Madrid Карлос та Рауль де ла Фуенте Маркоси встановили, що астероїд здійснюватиме обертання навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада.

Навколо Землі тимчасово обертатиметься астероїд
Наближення астероїда до Землі

Перш ніж віддалитись астероїд встигне зробити лише один оберт по орбіті.

Ширина астероїда 2024 PT5 складає усього 10 метрів. Його неможливо буде побачити неозброєнним оком.

Через занадто тьмяну зоряну величину його, ймовірно, неможливо буде розгледіти навіть за допомогою телескопу.

Що відомо про попередні тимчасові супутники Землі

Наявність одразу двох супутників — доволі рідкісна подія для Землі, однак не безпрецедентна.

В липні 2006 року та протягом наступних 12 місяців інший космічний об’єкт вже обертався навколо Землі.

Ще один подібний астероїд обертався навколо Землі протягом кількох років, а потім у травні 2020 року вийшов за межі гравітаційного поля нашої планети.

Інші об'єкти, що пролітають повз, також іноді можуть потрапляти під дію земної гравітації, але вириваються з неї, не встигнувши завершити один повний оберт.

У 2020 році вчені заявили, що знайшли ще одного кандидата на додатковий супутник, але дані були непереконливими.

На думку науковців, новий астероїд належав до поясу аналогічних космічних тіл Арджуна, який представляє собою сукупність навколоземних об'єктів, що мають орбіти, подібні до земної.

Астроном-любитель Тоні Данн опублікував симуляцію траєкторії астероїда.

За розрахунками астрономів, 2024 PT5 знову пролетить повз Землю 9 січня 2025 року. Після цього він не наблизиться до Землі до 2055 року.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Масивний астероїд наблизиться на рекордну відстань до Землі: коли це має відбутись
Астероїд
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У NASA попередили про наближення до Землі 220-метрового астероїда
NASA
Астероїд
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
На Філіппінах зняли на відео момент падіння астероїда
Падіння астероїда на Землю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?