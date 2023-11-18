УАФ устранила главного тренера клуба "Металлист 1925" — известна причина

Олег Голодюк получил наказание

УАФ наказал тренера за слова после матча 14 тура УПЛ против "Полесья" (1:2). Голодюк получил отстранение на три поединка, из которых два – условно.

Также три матча дисквалификации получил ассистент Голодюка Евгений Котов за нецензурные высказывания и агрессивное поведение. Тренер выбил мяч из рук арбитра после финального свистка. Также "Металлист 1925" оштрафован на 10 тысяч гривен.

Таким образом, в следующем туре Премьер-лиги харьковчанами в игре с "Вересом" 25 ноября будет руководить кто-то из тренерского штаба клуба - Максим Цвиренко (тренер-аналитик), Сергей Вольваков (тренер вратарей) или Андрей Шабалин (тренер по физподготовке) ).

"Металлист 1925" после 13 сыгранных матчей набрал 15 очков и занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ.

Что известно об Олеге Голодюке

Олег Юрьевич Голодюк – украинский футболист, полузащитник. Выступал за молодежную сборную Украины.

14 января 2021 стал игроком харьковского «Металлиста 1925». Проведя за «желто-синих» 13 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя главными передачами, во второй части сезона 2020/21, по итогам которого «Металлист 1925» занял третье место в Первой лиге и повысился в классе.

В первой части следующего сезона сыграл за харьковчан 12 матчей (1 гол) в Премьер-лиге и два – в Кубке Украины. В январе 2022 года прекратив сотрудничество с «Металлистом 1925»

С 23 октября 2022 года в дуэте с Эдмаром возглавлял тренерский штаб "Металлиста 1925". После ухода Эдмара 6 ноября 2023 Голодюк единолично возглавил харьковский клуб.