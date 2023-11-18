УАФ усунула головного тренера клубу "Металіст 1925" — відома причина

Олег Голодюк отримал покарання

УАФ покарав тренера за слова після матчу 14 туру УПЛ проти "Полісся" (1:2). Голодюк отримав відсторонення на три поєдинки, з яких два – умовно.

Також три матчі дискваліфікації отримав асистент Голодюка Євген Котов за нецензурні вислови та агресивну поведінку. Тренер вибив м'яч із рук арбітра після фінального свистка. Також "Металіст 1925" оштрафовано на 10 тисяч гривень.

Таким чином, у наступному турі Прем'єр-ліги харків'янами у грі з "Вересом" 25 листопада керуватиме хтось із тренерського штабу клубу – Максим Цвіренко (тренер-аналітик), Сергій Вольваков (тренер воротарів) або Андрій Шабалін (тренер з фізпідготовки).

"Металіст 1925" після 13 зіграних матчів набрав 15 очок і посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Що відомо про Олега Голодюка

Олег Юрійович Голодюк – український футболіст, півзахисник. Виступав за молодіжну збірну України.

14 січня 2021 року ставши гравцем харківського «Металіста 1925». Провівши за «жовто-синіх» 13 матчів, у яких відзначився трьома голами та двома головими передачами, в другій частині сезону 2020/21, за підсумками якого «Металіст 1925» посів третє місце у Першій лізі та підвищився у класі.

У першій частині наступного сезону зіграв за харків'ян 12 матчів (1 гол) у Прем'єр-лізі та два – у Кубку України. У січні 2022 року припинивши співпрацю з «Металістом 1925»

З 23 жовтня 2022 року у дуеті з Едмаром очолював тренерський штаб «Металіста 1925». Після відходу Едмара 6 листопада 2023 року Голодюк одноосібно очолив харківський клуб.