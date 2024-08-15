Убийство Навального. Следком РФ назвал причиной смерти "комбинированное заболевание"
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Мир
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Убийство Навального. Следком РФ назвал причиной смерти "комбинированное заболевание"

Убийство Навального. Следком РФ назвал причиной смерти "комбинированное заболевание"
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Источник:  online.ua

Следственный комитет РФ заявил, что причиной смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии стало "комбинированное заболевание" и отказался проводить расследование.

Главные тезисы

  • Следственный комитет РФ назвал причиной смерти Навального “комбинированное заболевание”, отказавшись проводить расследование
  • Супруга Навального подвергла сомнению версию следствия, указав на ужасные условия смерти и противоречия в документах
  • Следствие скрывает факты, связанные с ухудшением состояния Навального перед смертью, вызывая подозрения в ложной версии событий
  • Возможность убийства Навального без ведома Путина обсуждается разведывательными сообществами, но есть и другие версии смерти оппозиционера.

Почему следком РФ отказался расследовать смерть Навального

Как сообщила супруга политика Юлия Навальная, первый и единственный официальный документ, раскрывающий причину и обстоятельства смерти Алексея Навального, она спустя полгода после смерти мужа.

Это определение Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу. Подписан тем же майором Воропаевым, который отказывался отдать тело Алексея семье и шантажировал его мать, чтобы та согласилась на тайные похороны, — сказала Навальная.

Как можно увидеть из документов, Следователь не увидел в смерти оппозиционера "события преступления" и отказался проводить расследование.

По версии Следственного комитета, смерть Навального стала следствием "комбинированного заболевания", в том числе — "гипертонической болезни с сосудистыми и органическими поражениями", "диффузного миокардеосклероза, осложнившегося развитием отека головного мозга", "фибрилляции желудочков сердца", "фибрилляции желудочков сердца" . Также среди причин смерти Навального называется аритмия. Всего в документе перечислено около десятка разных медицинских диагнозов.

Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12:10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его "поместили" в медсанчасть, и там он скончался. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть, — говорится в документах Следственного РФ.

По ее словам, это неправда и следствие скрывает то, что произошло в день смерти Навального.

Нам хорошо известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что он там умирал, один. Что касается медсанчасти, его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе, — сказала она.

Действительно ли Путин мог не знать о планах по убийству Навального

По словам бывшего офицера британской разведки Mi-6 Криса Стила, российского оппозиционера Алексея Навального могли убить в тюрьме без согласования с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что ему неизвестно, кто именно может стоять за убийством Навального.

Я имею в виду, что проблема России, как вы знаете, состоит в том, что, хотя Путин — это да, он главный, все его боятся, они также делают всяческие вещи за его спиной, включая убийства друг друга, причинение вреда друг другу и длившуюся годами дискредитацию друг друга — объясняет эксофицер Ми-6.

По убеждению американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин, возможно, не приказывал убить оппозиционера Алексея Навального.

По словам анонимных источников издания, эту версию уже поддержали в американском разведывательном сообществе.

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.

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