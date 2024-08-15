Убийство Навального. Следком РФ назвал причиной смерти "комбинированное заболевание"

Следственный комитет РФ заявил, что причиной смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии стало "комбинированное заболевание" и отказался проводить расследование.
Главные тезисы
- Следственный комитет РФ назвал причиной смерти Навального “комбинированное заболевание”, отказавшись проводить расследование
- Супруга Навального подвергла сомнению версию следствия, указав на ужасные условия смерти и противоречия в документах
- Следствие скрывает факты, связанные с ухудшением состояния Навального перед смертью, вызывая подозрения в ложной версии событий
- Возможность убийства Навального без ведома Путина обсуждается разведывательными сообществами, но есть и другие версии смерти оппозиционера.
Почему следком РФ отказался расследовать смерть Навального
Как сообщила супруга политика Юлия Навальная, первый и единственный официальный документ, раскрывающий причину и обстоятельства смерти Алексея Навального, она спустя полгода после смерти мужа.
Как можно увидеть из документов, Следователь не увидел в смерти оппозиционера "события преступления" и отказался проводить расследование.
По версии Следственного комитета, смерть Навального стала следствием "комбинированного заболевания", в том числе — "гипертонической болезни с сосудистыми и органическими поражениями", "диффузного миокардеосклероза, осложнившегося развитием отека головного мозга", "фибрилляции желудочков сердца", "фибрилляции желудочков сердца" . Также среди причин смерти Навального называется аритмия. Всего в документе перечислено около десятка разных медицинских диагнозов.
По ее словам, это неправда и следствие скрывает то, что произошло в день смерти Навального.
Действительно ли Путин мог не знать о планах по убийству Навального
По словам бывшего офицера британской разведки Mi-6 Криса Стила, российского оппозиционера Алексея Навального могли убить в тюрьме без согласования с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что ему неизвестно, кто именно может стоять за убийством Навального.
По убеждению американских разведчиков, российский диктатор Владимир Путин, возможно, не приказывал убить оппозиционера Алексея Навального.
По словам анонимных источников издания, эту версию уже поддержали в американском разведывательном сообществе.
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.
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