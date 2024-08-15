Вбивство Навального. Слідком РФ назвав причиною смерті "комбіноване захворювання"
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Вбивство Навального. Слідком РФ назвав причиною смерті "комбіноване захворювання"

Вбивство Навального. Слідком РФ назвав причиною смерті "комбіноване захворювання"
Джерело:  online.ua

Слідчий комітет РФ заявив, що причиною смерті російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії стало "комбіноване захворювання" і відмовився проводити розслідування.

Головні тези:

  • Слідком РФ підтвердив, що причиною смерті Навального було “комбіноване захворювання”, відмовившись від проведення розслідування.
  • Дружина Навального вказує на недоречності в діях слідства та приховання фактів, пов'язаних із його смертю.
  • Експерти та американські розвідники висловлюють гіпотезу, що Путін може не бути причетним до вбивства Навального через складнощі в політичній системі Росії.
  • Медичні діагнози, визначені у документах слідства, стверджують про наявність різних захворювань, які нібито призвели до смерті опозиціонера.

Чому слідком РФ відмовився розслідувати смерть Навального

Як повідомила дружина політика Юлія Навальна, перший і єдиний офіційний документ, який розкриває причину та обставини смерті Олексія Навального, вона через пів року після смерті чоловіка.

Це ухвала Слідчого комітету з Ямало-Ненецького автономного округу. Підписано тим самим майором Воропаєвим, який відмовлявся віддати тіло Олексія сім'ї та шантажував його матір, щоб та погодилася на таємний похорон, — сказала Навальна.

Як можна побачити з документів, Слідком не побачив у смерті опозиціонера "події злочину" і відмовився проводити розслідування.

За версією Слідчого комітету, смерть Навального стала наслідком "комбінованого захворювання", у тому числі — "гіпертонічної хвороби з судинними та органічними ураженнями", "дифузного міокардеосклерозу, що ускладнився розвитком набряку головного мозку", "фібриляції шлуночків серця", "набряку легень". Також серед причин смерті Навального називається аритмія. Загалом у документі перераховано близько десятка різних медичних діагнозів.

Олексій Навальний був у камері ШІЗО. О 12.10 його вивели на прогулянку. Під час неї йому стало погано, його "помістили" в медсанчастину, і там він помер. Швидка приїхала, але зробити нічого не змогла, о 14.17 констатовано смерть, — йдеться в документах Слідкому РФ.

За її словами це неправда і слідство приховує те, що відбулося у день смерті Навального.

Нам добре відомо, що коли Олексію стало погано, його повели не до медсанчастини, а назад до камери ШІЗО. Що він там помирав, один. Що до медсанчастини його віднесли вже непритомним. Що в останні хвилини перед смертю він скаржився на гострий біль у животі, — сказала вона.

Чи справді Путін міг не знати про плани щодо вбивства Навального

За словами колишнього офіцера британської розвідки Mi-6 Кріса Стіла, російського опозиціонера Олексія Навального могли вбити у в'язниці без погодження із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що йому не відомо, хто саме може стояти за вбивством Навального.

Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін — це так, він головний, всі його бояться, вони також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками, — пояснює ексофіцер Мі-6.

На переконання американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін, цілком можливо, не наказував убити опозиціонера Олексія Навального.

За словами анонімних джерел видання, цю версію уже підтримали в американській розвідувальній спільноті.

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.

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