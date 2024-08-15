Вбивство Навального. Слідком РФ назвав причиною смерті "комбіноване захворювання"

Слідчий комітет РФ заявив, що причиною смерті російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії стало "комбіноване захворювання" і відмовився проводити розслідування.
Головні тези:
- Слідком РФ підтвердив, що причиною смерті Навального було “комбіноване захворювання”, відмовившись від проведення розслідування.
- Дружина Навального вказує на недоречності в діях слідства та приховання фактів, пов'язаних із його смертю.
- Експерти та американські розвідники висловлюють гіпотезу, що Путін може не бути причетним до вбивства Навального через складнощі в політичній системі Росії.
- Медичні діагнози, визначені у документах слідства, стверджують про наявність різних захворювань, які нібито призвели до смерті опозиціонера.
Чому слідком РФ відмовився розслідувати смерть Навального
Як повідомила дружина політика Юлія Навальна, перший і єдиний офіційний документ, який розкриває причину та обставини смерті Олексія Навального, вона через пів року після смерті чоловіка.
Як можна побачити з документів, Слідком не побачив у смерті опозиціонера "події злочину" і відмовився проводити розслідування.
За версією Слідчого комітету, смерть Навального стала наслідком "комбінованого захворювання", у тому числі — "гіпертонічної хвороби з судинними та органічними ураженнями", "дифузного міокардеосклерозу, що ускладнився розвитком набряку головного мозку", "фібриляції шлуночків серця", "набряку легень". Також серед причин смерті Навального називається аритмія. Загалом у документі перераховано близько десятка різних медичних діагнозів.
За її словами це неправда і слідство приховує те, що відбулося у день смерті Навального.
Чи справді Путін міг не знати про плани щодо вбивства Навального
За словами колишнього офіцера британської розвідки Mi-6 Кріса Стіла, російського опозиціонера Олексія Навального могли вбити у в'язниці без погодження із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Він підкреслив, що йому не відомо, хто саме може стояти за вбивством Навального.
На переконання американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін, цілком можливо, не наказував убити опозиціонера Олексія Навального.
За словами анонімних джерел видання, цю версію уже підтримали в американській розвідувальній спільноті.
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.
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