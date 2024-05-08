Убийство подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемому грозит пожизненное

Следователи ДБР завершили досудебное расследование дела об убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.

Какое наказание грозит подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере

Как отмечает ДБР, работнику УГО Артему Косову переквалифицировали подозрение на более тяжелую статью.

Косово изменили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) и ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами).

Теперь ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

После выхода из вагона страж порядка подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, — добавляет ДБР. Поделиться

Что известно об убийстве подростка на киевском фуникулере

Вечером 7 апреля в соцсетях появилась информация, что в Киеве на станции фуникулера парень во время ссоры разбил стекло и обломком смертельно изрезал другого юношу.

Конфликт между молодыми людьми произошел на верхней станции фуникулера, выходящего в здание Министерства иностранных дел и Михайловского монастыря.

8 апреля ДБР открыло производство по факту инцидента. Выяснилось, что нападающий Артем Косов работал в Управлении государственной охраны Украины. В ДБР утверждали, что во время конфликта правоохранитель толкнул подростка, упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. В тот же день мужчина получил подозрение в умышленном убийстве.

9 апреля Косово отправили под арест без права на залог до 5 июня.