Убийство подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемому грозит пожизненное

Следователи ДБР завершили досудебное расследование дела об убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.
Какое наказание грозит подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере
Как отмечает ДБР, работнику УГО Артему Косову переквалифицировали подозрение на более тяжелую статью.
Косово изменили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) и ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами).
Теперь ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что известно об убийстве подростка на киевском фуникулере
Вечером 7 апреля в соцсетях появилась информация, что в Киеве на станции фуникулера парень во время ссоры разбил стекло и обломком смертельно изрезал другого юношу.
Конфликт между молодыми людьми произошел на верхней станции фуникулера, выходящего в здание Министерства иностранных дел и Михайловского монастыря.
8 апреля ДБР открыло производство по факту инцидента. Выяснилось, что нападающий Артем Косов работал в Управлении государственной охраны Украины. В ДБР утверждали, что во время конфликта правоохранитель толкнул подростка, упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. В тот же день мужчина получил подозрение в умышленном убийстве.
9 апреля Косово отправили под арест без права на залог до 5 июня.
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