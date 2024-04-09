Убийство подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемый находится в СИЗО

Водитель Управления госохраны, подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.

Подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка на Киевском фуникулере в СИЗО

Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего, — говорится в сообщении с просьбой к обществу и представителям медиа "избегать распространения недостоверной и непроверенной" информации. Поделиться

В то же время ведомство выразило соболезнования семье погибшего.

Потеря ребенка — это невыразимое горе и непоправимая потеря, — отметили в Управлении госохраны. Поделиться

Что этому предшествовало

7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции милиционер толкнул подростка. По словам свидетелей, тот упал на стекло и от травм погиб не приходя в сознание.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.