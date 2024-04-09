Убийство подростка на фуникулере в Киеве. Подозреваемый находится в СИЗО

Водитель Управления госохраны, подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, находится в СИЗО.
Подозреваемый в убийстве 16-летнего подростка на Киевском фуникулере в СИЗО
В то же время ведомство выразило соболезнования семье погибшего.
Что этому предшествовало
7 апреля на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции милиционер толкнул подростка. По словам свидетелей, тот упал на стекло и от травм погиб не приходя в сознание.
Ранее Государственное бюро расследований сообщало об возбуждении уголовного дела по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Согласно данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона, задержан 1994 года рождения. Нападающий работал в Управлении государственной охраны Украины.
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