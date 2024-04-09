Убивство підлітка на фунікулері в Києві. Підозрюваний перебуває в СІЗО

Водій Управління держохорони, підозрюваний у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві, знаходиться в СІЗО.
Підозрюваний у вбивстві 16-річного підлітка на Київському фунікулері в СІЗО
Водночас відомство висловило співчуття родині загиблого.
Що цьому передувало
7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло та від травм загинув не приходячи до тями.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінальної справи за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.
Наразі триває комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років увʼязнення.
Згідно з даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, затриманий 1994 року народження. Нападник працював в Управлінні державної охорони України.
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